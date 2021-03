Volko odchádzal z Torune spokojný

Toruň 7. marca (TASR) - Najrýchlejší Slovák Ján Volko odchádzal z atletických halových ME v Toruni spokojný. Neobhájil síce zlato na šesťdesiatke z Glasgowa, no aj bronzová medaila bola viac ako očakával.



Volko dobehol tretí v čase 6,61 sekundy. Zvíťazil s prehľadom Talian Lamont Marcell Jacobs svetovým výkonom roka 6,47, strieborný Nemec Kevin Kranz predstihol slovenského šprintéra o stotinku sekundy. "Tá stotina trochu mrzí, ale je to naozaj dobrý výsledok vzhľadom na to, aká bola konkurencia. Navyše ďalším striebrom by som si nedoplnil medailovú zbierku," hľadal pozitíva na svojom úspechu Volko v nedeľu počas online tlačovej konferencie a pripomenul tak, že na halových šampionátoch už získal nielen zlato v Glasgowe 2019, ale aj striebro v Belehrade 2017.



Cesta za úspechom v Toruni mala trochu inú podobu, ako na predošlých ME. Tentokrát sa rozbehy a semifinále bežali v rannom bloku a pred finále bola dlhšia pauza. "Bol som trochu nervózny, hoci som veril, že formu mám. Potvrdilo sa mi to až v rozbehu. V semifinále som predviedol najlepší beh v sezóne a to časom i po technickej stránke. S novým systémom štartov nie som celkom stotožnený. Časy v semifinále boli kvalitnejšie ako vo finále podľa mňa aj pre to, že sa konali hneď po rozbehoch," poznamenal Volko.



O forme svojho zverenca nepochybovala ani trénerka Naďa Bendová, hoci tiež mala isté obavy. "Tréningové ukazovatele naznačovali, že čas okolo 6,60 je reálny. Obavy som nemala z výkonu, ale z možnosti pokazeného štartu. Nebolo mi všetko jedno, keď Janko zakľakol do blokov, v ktorých predtým diskvalifikovali Holanďana Jorisa Van Goola. Semifinále bolo výborné, veľmi som s ním bola spokojná a začala som veriť, že medaila bude. Finále nebolo ideálne, ale to už je teraz jedno," skonštatovala Bendová.