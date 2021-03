Volko vyhral svoj rozbeh na 60 metrov

Halové majstrovstvá Európy v poľskej Toruni - rozbehy:



Muži



60 m - 3. rozbeh:

1. Andrew Robertson (V. Brit.) 6,60 s

2. Bence Boros (Maď.) 6,67

3. Chituru Ali (Tal.) 6,71

...

5. Tomáš MATUŠČÁK 6,79



8. rozbeh:

1. Ján VOLKO (SR) 6,63

2. Mouhamadou Fall (Fr.) 6,66

3. Kayhan Özer (Tur.) 6,69

Toruň 6. marca (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko postúpil do semifinále behu na 60 metrov na halových majstrovstvách Európy v poľskej Toruni. Svoj ôsmy rozbeh vyhral výkonom 6,63 sekundy. Semifinále bolo na programe v sobotu od 13.50 hod.Devätnásťročný debutant na vrcholných podujatiach Tomáš Matuščák obsadil vo svojom rozbehu 5. miesto časom 6,79. Do semifinále nepostúpil, no za osobným rekordom zaostal iba o dve stotiny sekundy. Zverenec trénera Mareka Lučku dokázal predbehnúť troch súperov.