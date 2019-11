Halové atletické MS 2022 sa uskutočnia v Belehrade

Monte Carlo 25. novembra (TASR) - Dejiskom halových majstrovstiev sveta v atletike v roku 2022 bude Belehrad. Na zasadnutí v Monte Carle to schválilo vedenie Svetovej atletiky. Vrcholné atletické podujatie sa do srbskej metropoly vráti po piatich rokoch, v roku 2017 hostila halové ME.



Vzhľadom na novú stratégiu prideľovania atletických šampionátov, keď svetová federácia priamo rokuje s vytypovanými mestami, bol Belehrad jediným uchádzačom o usporiadanie HMS 2022. Hlavné mesto Srbska má k dispozícii halu Stark Arena s kapacitou 18.386 divákov.



Vedenie Svetovej atletiky takisto rozhodlo, že MS v polmaratóne sa v roku 2022 uskutočnia v čínskom meste Jang-čou. Informáciu priniesol portál SportBusiness.com.