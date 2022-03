Atletika-HMS: Rojasová zlepšila svetový rekord v trojskoku na 15,74 m

Halové MS v Belehrade - finálové výsledky:

muži



3000 m:

1. Selemon Barega 7:41,38 min

2. Lamecha Girma (obaja Et.) 7:41,63

3. Marc Scott (V. Brit.) 7:42,02

4. Daniel Simiu Ebenyo 7:42,97

5. Jacob Krop (obaja Keňa) 7:43,26

6. Zouhair Talbi (Mar.) 7:43,45



výška:

1. Wu Sang-hjok (Kór. rep.) 234 cm

2. Loic Gasch (Švaj.) 231

3. Gianmarco Tamberi (Tal.) a Hamish Kerr (N. Zél.) obaja 231

5. Thiago Moura (Braz.) 231 - halový kontinentálny rekord

6. Thomas Carmoy (Belg.) 228



ženy



trojskok:

1. Yulimar Rojasová (Ven.) 15,74 m - svetový rekord

2. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,74

3. Kimberly Willimsová (Jam.) 14,62

4. Thea LaFondová (Dom.) 14,53

5. Liadagmis Poveová (Kuba) 14,45

6. Patricia Mamonová (Portug.) 14,42



Belehrad 20. marca (TASR) - Venezuelská atlétka Yulimar Rojasová zlepšila na 18. halových MS v Belehrade svetový rekord v trojskoku. V poslednom šiestom pokuse nedeľnej súťaže doletela na métu 15,74 m a o sedem centimetrov prekonala vlastné absolútne maximum z OH v Tokiu.Venezuelčanka suverénnym spôsobom získala tretie zlato na svetovom halovom šampionáte v sérii. Súťaž úplne ovládla, keď sa cez 15-metrovú hranicu dostala ako jediná a to hneď štyrikrát, zvyšné dva pokusy boli prešľapy. Druhá skončila Ukrajinka Maryna Bechová-Romančuková výkonom 14,74, ktorej všetky doterajšie úspechy pochádzajú zo skoku do diaľky.V súťaži výškarov potvrdil post svetovej jednotky Wu Sang-hjok z Kórejskej republiky. Víťaz tohtoročnej Banskobystrickej latky dosiahol výkon 234 cm už prvým pokusom. Striebro získal Švajčiar Loic Gasch za 231. Olympijský šampión z Tokia, Talian Gianmarco Tamberi, absolvoval v Belehrade prvú súťaž v sezóne a prekonanie 231 cm na druhý pokus mu stačilo na bronz, ktorý získal spoločne s Novozélanďanom Hamishom Kerrom.