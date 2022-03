Slovenským atlétom v štafete nestačil na postup ani národný rekord

Halové MS v Belehrade - rozbehy:



muži - štafeta 4x400 m, II. rozbeh:

1. Španielsko 3:06,98 min,

2. Česko 3:07,25,

3. Írsko 3:08,63,

4. SLOVENSKO (Šimon BUJNA, Patrik DÖMÖTÖR, Matej BALUCH, Miroslav MARČEK) 3:09,79 - halový národný rekord



Belehrad 20. marca (TASR) - Slovenskí atléti Šimon Bujna, Patrik Dömötör, Matej Baluch a Miroslav Marček nepostúpili na 18. halových MS v Belehrade do finále štafety na 4x400 m. Na postup z nedeľných rozbehov im nestačil ani nový halový národný rekord 3:09,79 min.Slováci sa predstavili vôbec prvýkrát na vrcholnom podujatí v hale v štafete. V minulosti v nej štartovali iba raz na OH v Sydney v roku 2000. V II. rozbehu proti ním stálo európske trio Španielsko, Česko a Írsko. Najsilnejší člen štafety Bujna a Dömötör na druhom úseku sa dokázali na trati držať pred Írmi, no od záveru tretieho úseku už Slováci na súperov nestačili. Národný rekord napriek tomu zlepšili výrazne, predchádzajúci mal hodnotu 3:15,90 min.