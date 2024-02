V Glasgowe nastúpi deväť bežcov, Volko: S formou je spokojnosť

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenských atlétov čaká od 1. do 3. marca prvý vrchol sezóny. V Glasgowe sa budú konať 19. halové majstrovstvá sveta. Slovenskú výpravu bude tvoriť deväť bežcov.



Pre Jána Volka bude šampionát návrat na miesto činu. Práve v škótskej metropole dosiahol svoj najväčší úspech, v roku 2019 sa tam stal halovým majstrom Európy na 60 m. Na svetový šampionát však neodchádza s veľkými očakávaniami, keďže v príprave ho zabrzdilo zranenie. "Stratil som tri týždne a za dva týždne tento výpadok nedobehneme. Čo sa však týka formy a celkového nastavenia, momentálne som spokojný. Nebudem robiť prognózy o tom, čo môžem v Glasgowe dosiahnuť. Verím si, že som dobre pripravený a že tím urobil maximum. Už to treba iba ukázať na šampionáte," uviedol v pondelok na tlačovej konferencii.







Viktóriu Forsterovú čaká rovnako ako uplynulé leto na "veľkých" MS v Budapešti kombinácia najkratšieho šprintu a najkratších pretekov na prekážkach. Tentokrát na dištancii 60 m. Väčšiu šancu uspieť má na prekážkach, hladká šesťdesiatka je v Glasgowe na programe skôr. "Je to tak pre mňa lepšie. Na hladkej šesťdesiatke si všetko vyskúšam, nasajem atmosféru. Zistím, aká je dráha, bude to taký test. Samozrejme, dám do toho všetko a budem bojovať v oboch disciplínach. Ak sa veľký výsledok nepodarí, svet sa nezrúti. Pôjdeme ďalej. Ešte sú pred nami dva vrcholy sezóny," pripomenula Forsterová, ktorú v Glasgowe na 60 m prek. doplní na štarte aj Stanislava Škvarková.



Väčšinu výpravy tvoria členovia štafety na 4x400. V tejto disciplíne Svetová atletika nevypísala limity, Slovenský atletický zväz (SAZ) však vytvoril nominačné kritérium, ktorí slovenskí bežci s prehľadom prekonali, keď ich priemerný výkon bol lepší ako stanovených 47,90 s. Štvorstovkári sa dostali až na hranicu 47,195. Do Glasgowa tak pôjde pätica Patrik Dömötör, Šimon Bujna, Miroslav Marček, Mário Hanic a Matej Baluch. "Sme veľmi radi a ďakujeme SAZ, že sme dostali túto príležitosť. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do finále a vylepšili slovenský rekord. Štafety sú nevyspitateľné. So správnymi odovzdákvami si môžeme trúfať aj na postup do finále," povedal Adrián Pavelka, koordinátor štafety SR na 4x400 m a nový šéftréner mládeže SAZ.