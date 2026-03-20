Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. marec 2026Meniny má Meniny má Víťazoslav a Klaudius
< sekcia Šport

Zapletalová na semifinále štvorstovky nenastúpila

Na snímke slovenská reprezentantka v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
,aktualizované 
Toruň 20. marca (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová nenastúpila na svoj semifinálový beh na 400 metrov na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.

Športovkyňa roka 2025 a bronzová medailistka z MS 2025 na 400 m prekážok obsadila v piatkových rozbehoch časom 51,70 s celkovo 6. miesto. Vo svojom piatom behu si zapísala 2. priečku a do semifinále postúpila priamo. V tejto sezóne na hladkej štvorstovke v hale zlepšila národný rekord na 50,78.

„Išlo o zdravotnú indispozíciu, nie však zranenie. Emma sa do poslednej chvíle rozcvičovala. Uvidíme, ako sa bude cítiť v súvislosti s nedeľňajšou štafetou,“ informoval generálny sekretár Slovenského atletického zväzu (SAZ) Vladimír Gubrický pre oficiálnu webstránku SAZ.
