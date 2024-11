Jakob Ingebrigtsen formálne obvinil svojho otca z domáceho násilia

Oslo 30. novembra (TASR) - Dvojnásobný olympijský víťaz v atletike Jakob Ingebrigtsen formálne obvinil svojho otca Gjerta z domáceho násilia. V sobotu to potvrdila jeho právnička Mette Yvonne Larsenová, podľa ktorej sa súdny proces začne v roku 2025.



Trio bežcov Jakob, Henrik a Filip už vlani uverejnilo článok v nórskych novinách, v ktorom tvrdilo, že ich otec pri výchove používal fyzické násilie a vyhrážky. Päťdesiatosemročného Gjerta, ktorý bratov trénoval do februára 2022, v apríli tohto roka obvinili aj z násilia voči jednému z mladších súrodencov. Najnovšie obvinenia zahŕňajú Jakoba a jeho mladšiu sestru. "Sú veľmi vážne. Týkajú sa násilia v období desiatich rokov, keď bol ešte malý a chodil do školy," citovala Larsenovú agentúra AFP. Gjert obvinenia poprel.



Dvadsaťštyriročný Jakob je najúspešnejší z trojice bratov, okrem dvoch zlatých olympijských medailí v behu na 1500 a 5000 m je dvojnásobný svetový šampión v päťtisícke a na konte má množstvo ďalších cenných kovov z klasických i halových podujatí.