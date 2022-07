Atletika: Felixová má 19. medailu, historické zlato v chôdzi pre Peru

Sebastian Coe odovzdal bronzovú medailu Allyson Felixovej zo Spojených štátov po finále zmiešanej štafety na 4x400 metrov na majstrovstvách sveta v atletike v piatok 15. júla 2022 v Eugene, Ore. Foto: TASR/AP

Tošikazu Jamaniši z Japonska oslavuje svoje prvé miesto v pretekoch v chôdzi na majstrovstvách sveta v atletike v piatok 15. júla 2022 v Eugene, Oregon. Foto: TASR/AP



MS v Eugene - finálové výsledky:



miešaná štafeta 4x400 m:

1. Dominikánska rep. (Lidio Andres Feliz, Marileidy Paulinová, Alexander Ogando, Fiordaliza Cofilová) 3:09,82 min - svetový výkon roka,

2. Holandsko (Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaverová, Tony van Diepen, Femke Bolová) 3:09,90,

3. USA (Elija Godwin, Allyson Felixová, Vernon Norwood, Kennedy Simonová) 3:10,16,

4. Poľsko 3:12,31,

5. Jamajka 3:12,71,

6. Nigéria 3:16,21,

7. Taliansko 3:16,45,

8. Írsko 3:16,86



Muži



chôdza na 20 km:

1. Tošikazu Jamaniši 1:19:07 h,

2. Koki Ikeda (obaja Jap.) 1:19:14,

3. Perseus Karlström (Švéd.) 1:19:18,

4. Samuel Kireri Gathimba (Keňa) 1:19:25,

5. Brian Daniel Pintado (Ekv.) 1:19:34,

6. Caio Bonfim (Braz.) 1:19:51,

7. Alvaro Martin (Šp.) 1:20:19,

8. Hiroto Džušo (Jap.) 1:20:39,

9. Alberto Amezcua (Šp.) 1:20:44,

10. Cesar Augusto Rodriguez (Peru) 1:20:59,...

26. Miroslav ÚRADNÍK 1:25:40,

37. Dominik ČERNY (obaja SR) 1:29:41



Ženy



chôdza na 20 km:

1. Kimberly Garciová Leonová (Peru) 1:26:58 h,

2. Katarzyna Zdzieblová (Poľ.) 1:27:31,

3. Čchie-jang Š'-ťie (Čína) 1:27:56,

4. Jemima Montagová (Austr.) 1:28:17,

5. Liou Chung 1:29:00,

6. Nanako Fudžiiová (Jap.) 1:29:01,

7. Alegna Gonzalezová (Mex.) 1:29:40,

8. Valentina Traplettiová (Tal.) 1:29:54,

9. Ana Cabecinhová (Portug.) 1:30:29,

10. Ma Čen-sia (Čína) 1:30:39

Eugene 16. júla (TASR) - Atléti z Dominikánskej republiky triumfovali vo finále miešanej štafety na 4x400 m na MS v Eugene. Ďalšie dva najcennejšie kovy získali v úvodný deň podujatia Japonec Tošikazu Jamaniši, ktorý v chôdzi na 20 km obhájil titul, a Kimberly Garciová Leonová, ktorá v rovnakej disciplíne žien zaistila historický prvú medailu zo svetových šampionátov pre Peru.V dramatickom finále miešanej štafety predstihli v závere Dominikánci druhých Holanďanov a tretích Američanov. Kvarteto Lidio Andres Feliz, Marileidy Paulinová, Alexander Ogando a Fiordaliza Cofilová zabehlo čas 3:09,82 min, čo je svetový výkon roka.Členkou bronzového tímu bola aj Allyson Felixová, ktorá získala 19. medailu na svetových šampionátoch. Súťaž si Američania narysovali ako triumfálnu rozlúčku s dlhoročnou oporou reprezentácie, ktorá už v Helsinkách 2005 získala zlato na 200 m a pred sezónou oznámila, že sa chystá ukončiť kariéru. Felixová prevzala kolík na druhom úseku a ukázala, že aj vo veku 36 rokov má vysokú výkonnosť a vypracovala Američanom veľký náskok. Ešte 100 metrov pred cieľom to vyzeralo na jasný triumf domácich, no finišmanka Kennedy Simonová v závere stuhla a pustila pred seba nielen Cofilovú, ale aj úspešnú prekážkarku Femke Bolovú.Disciplína sa bežala na MS druhýkrát, no pravidlá sa oproti Dauhe 2019 zmenili. Reprezentácie už nemohli nasadiť členov štafety na úseky ľubovoľne, prvý a tretí išli muži, druhý a štvrtý ženy. Dominikánci vyšperkovali svoje vystúpenie z tokijskej olympiády, kde získali bronz.Garciová triumfovala v čase 1:26:58 h. Druhá skončila taktiež v národnom rekorde Poľka Katarzyna Zdzieblová (1:27:31), bronz získala pre Čínu Čchie-jang Š'-ťie výkonom 1:27:56. Peru sa stalo 103. reprezentáciou s cenným kovom na atletických MS.Preteky odštartovali o 13.00 h miestneho času a sprevádzala ich veľká horúčava. Od úvodu chceli udávať tón pretekov favorizované Číňanky, ktoré nastúpili vo štvorici, no už pred piatym kilometrom zvýšila tempo Garciová a držať sa jej dokázala iba Čchie-jang Š'-ťie. Nasledujúcich približne desať kilometrov išli na čele spolu dve ženy, ktoré obsadili dve najvyššie priečky v apríli v Dudinciach, kde triumfovala Číňanka. Na 14 km sa Peruánka odpútala a zamierila za zlatom.Olympijská šampiónka z Londýna 2012 potom klesla až za Poľku, no tretím miestom aspoň rozšírila svoju medailovú zbierku z MS. Na konte má jedno striebro a dva bronzy. Prvé dve ženy v poradí získali prvé pódiové umiestnenie na významnom podujatí.Jamaniši zvíťazil v čase 1:19:07 h o sedem sekúnd pred krajanom Kokim Ikedom a o jedenásť pred Švédom Perseusom Karlströmom. Z dvojice Slovákov v štartovom poli dokončil Miroslav Úradník na 26. mieste v čase 1:25:40. Dominik Černý obsadil 37. pozíciu výkonom 1:29:41.Jamaniši pretekal od úvodu aktívne, neustále nastupoval a menil tempo. Štyri kilometre pred cieľom s ním vo vedúcej skupine zostali už iba traja súperi, tri kilometre pred páskou iba jeho krajan Ikeda a rozhodujúci nástup si nechal na kótu 1000 m pred cieľom. Majster sveta z Dauhy si napravil chuť po miernom neúspechu na domácej olympiáde, keď skončil v Sappore tretí.Ikeda si po druhom mieste z minuloročnej olympiády pripísal druhé striebro z významného podujatia. Karlström má v zbierke druhý bronz, keď tretí bol aj pred tromi rokmi v Dauhe. Smoliarom sa stal Keňan Samuel Kireri Gathimba, ktorý skončil pod pódiom štvrtý o sedem sekúnd a nezabezpečil pre tradičnú atletickú veľmoc prvú medailu v histórii v chôdzi.