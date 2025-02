Japonský chodec Ikeda dostal štvorročný dištanc za doping

Lausanne/Tokio 14. februára (TASR) - Japonský atlét Koki Ikeda dostal štvorročný dištanc za doping. Jednotka pre integritu atletiky (AIU) informovala, že sa našli abnormality v jeho krvných vzorkách odobratých počas niekoľkých mesiacov v roku 2023. Dvadsaťšesťročný chodec získal striebro na 20 kilometrovej trati počas predchádzajúcich OH i MS 2022 v Eugene.



Japoncovi vymažú súťažné výsledky od júna 2023 do novembra 2024. Napriek odmietnutiu obvinení bol prípad postúpený odvolaciemu tribunálu, kde údajne vzorky poukazovali na manipuláciu s krvou. Ikeda sa nesmie zúčastňovať na žiadnych súťažiach až do novembra 2028. Príde tak aj o OH v Los Angeles. Ikeda sa ešte môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Informovala o tom agentúra APA.