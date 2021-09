JBL JUMP FEST v Košiciach privíta aj Volka a Forsterovú

Košice 6. septembra (TASR) – Košický JBL JUMP FEST privíta z popredných slovenských atlétov Jána Volka a Viktóriu Forsterovú. Priamo v centre mesta pri Dóme sv. Alžbety sa bude v diaľke, trojskoku v šprintoch a na prekážkarskej trati súťažiť v hlavnom programe 9. septembra.



Na 6. ročník bude môcť prísť aj tisíc divákov, ktorí splnia stanovené podmienky súvisiace s pandémiou koronavírusu. Väčšina podujatia bude patriť mládeži, no na záver sezóny pricestujú aj zahraniční atléti. Finalistka tohtoročného juniorského šampionátu v Nairobi Forsterová bude v behu na 60 yardov súperiť predovšetkým s Jamajčankou Shashalee Forbesovou, striebornou z krátkej štafety z olympiády v Riu de Janeiru 2016. Na rovnakej trati sa predstaví v mužskej kategórii aj Volko.



Mládežnícke súťaže sú na programe od stredy 8. septembra od 8:30 do štvrtka 9. septembra do 14:00. Hlavný program sa bude konať vo štvrtok od 16.30.