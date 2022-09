Kipchoge stanovil nový svetový rekord v maratóne

Berlín 25. septembra (TASR) - Kenský vytrvalec Eliud Kipchoge zlepšil vlastný svetový rekord v maratóne. V nedeľu zabehol čas 2:01:09 h a dosiahol štvrté víťazstvo v Berlíne, čím vyrovnal rekord podujatia v nemeckej metropole. Predchádzajúce maximum 2:01:39 h držal od roku 2018 na rovnakej trati.



Medzičasy 37-ročného Kipchogeho v polovici pretekov naznačovali, že by sa mohol stať prvým človekom, ktorý oficiálne pokorí v maratóne dvojhodinovú bariéru. V roku 2019 sa pod ňu dostal vo Viedni (1:59:40 h), bežal však v laboratórnych podmienkach a výkon sa neráta do tabuliek. V druhej polovici výrazne spomalil, no aj tak ukrojil z doterajšieho rekordu pol minúty. V Berlíne predtým triumfoval v rokoch 2015, 2017 a 2018 a štvrtým víťazstvom sa vyrovnal Etiópčanovi Hailemu Gebrselassiemu.



Kipchoge nenašiel premožiteľa v pätnástich zo sedemnástich oficiálnych maratónov, v ktorých štartoval, vrátane OH 2016 a 2020. Na druhom mieste finišoval jeho krajan Mark Korir s výrazným odstupom 4:49 min. Informovala o tom agentúra DPA.