Atletika: Kubánec Zayas zvíťazil na Banskobystrickej latke,Bubeník 12.

26. Banskobystrická latka - muži:



1. Luis Zayas (Kuba) 233*,

2. Jamal Wilson (Bah.) 233*,

3. Tom Gale (V. Brit.) 231,

4. Sylwester Bednarek (Poľ.) 228,

5. Edgar Rivera (Mex.) 225*,

6. Naoto Tobe (Jap.) 225*,

7. Čang Kuo-wej (Čína), Maxim Nedosekov (Biel.) obaja 225*,

9. Silvano Chesani (Tal.), Donald Thomas (Bah.), Mathew Sawe (Keňa) všetci 220*,

12. Matúš BUBENÍK (SR) 220*,

13. Adrijus Glebauskas (Lit.) 220*,

14. Alperen Acet (Tur.), Kostadinos Baniótis (Gréc.) obaja 215,

16. Joel Castro (Portor.) 210



*rozhodol počet pokusov

Banská Bystrica 11. februára (TASR) - Kubánsky výškar Luis Zayas zvíťazil na utorňajšom 26. ročníku Banskobystrickej latky. V hale na Štiavničkách pokoril 233 centimetrov rovnako ako druhý Jamal Wilson z Bahám, na treťom mieste skončil Brit Tom Gale (231). Jediný slovenský reprezentant v súťaži mužov Matúš Bubeník obsadil v šestnásťčlennom štartovom poli dvanástu priečku výkonom 220 cm.V napínavej koncovke zostali v hre už iba Zayas a Wilson, zdolaním 233 cm splnili olympijský limit do Tokia, utvorili si osobné rekordy a vyrovnali Galeov svetový výkon roka. Za maximom mítingu Katarčana Mutaza Essu Barshima z roku 2015 (240) zaostali o sedem centimetrov. Predovšetkým kubánsky objav prechádzal súťažou sebavedomo, vynechal úvodné dve výšky a dokonca aj 228 cm a prvýkrát sa pomýlil až na méte 235. Po druhom pokuse však utrpel zranenie a na tretí sa už len symbolicky rozbehol. Wilson nevyužil ponúknutú šancu a vzhľadom na počet pokusov sa umiestnil za Zayasom.povedal Zayas.Dvadsaťdeväťročný Bubeník si s rezervou hneď poradil s otváracou výškou 210. Na 215 musel raz opravovať, o ďalších päť centimetrov vyššie sa dostal na prvý pokus, 225 cm však už bolo nad jeho sily. Pri ôsmej účasti na BBL ho limitovali aj problémy s achilovkou:Pódiové umiestnenia dekoroval najvýznamnejší hosť podujatia a úradujúci svetový rekordér Javier Sotomayor z Kuby, ktorého víťazstvom potešil 22-ročný krajan a nasledovník. Prišli tiež štvornásobný miestny víťaz Stefan Holm zo Švédska, v Banskej Bystrici koučoval zverenku Sofie Skoogovú, či najlepší slovenský šprintér Ján Volko. Medzi ženami sa radovala Ukrajinka Jaroslava Mahučichová (196), domáca Tatiana Dunajská skončila jedenásta (180).BBL má štatút European Athletics Indoor Special Premium, teda najvyšší možný v rámci európskych halových mítingov ako jediné výškarské podujatie. Pri bodovaní do svetových rebríčkov je to C-kategória, čo je dôležité vzhľadom na olympijskú kvalifikáciu. Prvá osmička medzi mužmi aj ženami získala od 60 po 25 bodov za umiestnenie. V rebríčku bodovania mítingov skončila Banskobystrická latka v roku 2019 na siedmom mieste na svete spomedzi všetkých špecializovaných podujatí v hale a vonku (vrátane vrhačských a pod.). Medzi halovými výškami je jednoznačná svetová jednotka.