Kwemoi dostal za nezrovnalosti v biologickom pase šesťročný dištanc

Paríž 17. mája TASR) - Kenský vytrvalec Rodgers Kwemoi dostal za opakované nezrovnalosti v biologickom pase šesťročný dištanc. Jednotka pre integritu atletiky (AIU) označila jeho porušenie antidopingových pravidiel za "extrémne vážne".



Podľa expertnej komisie AIU biologický pas Kwemoia ukázal vo viac ako šesťročnom období až 18 prípadov krvného dopingu. "Väčšina manipulácií sa udiala tesne pred najdôležitejšími atletickými podujatiami," uviedla AIU.



Trest pre juniorského majstra sveta v behu na 10.000 m začal plynúť 8. augusta 2023 a potrvá do roku 2029. Všetky výsledky, ktoré Kwemoi dosiahol od 18. júla 2016 do augusta minulého roka, boli anulované, informovala agentúra AFP.



Dvadsaťsedemročný Kwemoi získal okrem juniorského svetového titulu z Bydgoszcza 2016 na 10.000 m aj bronz na Hrách Commonwealthu v roku 2018. O rok neskôr skončil v rovnakej disciplíne na MS v Dauhe štvrtý, na OH v Tokiu obsadil siedme miesto.