Lasickieneová chce žalovať ruský zväz

Moskva 22. januára (TASR) - Jedna z najväčších osobností súčasnej atletiky, ruská výškarka Maria Lasickieneová, stupňuje svoju kritiku tamojšieho zväzu (RusAF). Ten má pre viaceré dopingové prípady zastavenú činnosť od roku 2015.



Ruskí atléti môžu na medzinárodnej úrovni súťažiť, no iba pod neutrálnou vlajkou a s povolením od Svetovej atletiky (WA). O návrate plnohodnotného členstva Rusi rokovali neúspešne už dvanásťkrát. "Iba sa snažia zostať vo svojich funkciách. Vôbec nič ich netrápi," skritizovala členov atletického zväzu Lasickieneová v rozhovore pre ruskú agentúru TASS.



Trojnásobná majsterka sveta (2015, 2017, 2019) oznámila, že pripravuje žalobu na národný zväz a plánuje bojkotovať halovú sezónu v Rusku. "Je to moje vyjadrenie nesúhlasu s touto situáciou. Priala by som si, aby sa čo najviac atlétov zjednotilo a podporilo tento krok, no ja nemám právo nikomu rozkazovať," vyhlásila 27-ročná úradujúca Európska atlétka roka.