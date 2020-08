Londýn 6. augusta (TASR) – Presunutý Londýnsky maratón sa uskutoční 4. októbra na inej trase ako zvyčajne a štartovať budú len elitní pretekári.



Namiesto tradičného štartu v Greenwichi absolvujú bežci 42,2 km dlhý okruh okolo St James's Parku, kde organizátori vytvoria akúsi bublinu, do ktorej nebudú mať prístup diváci. Na podujatí sa bude bojovať aj o limity na OH v Tokiu.



Londýnsky maratón sa zvyčajne koná v apríli, no kvôli pandémii koronavírusu ho museli presunúť. Aj budúcoročná edícia sa posunula na 3. októbra, aby organizátori zvýšili šancu, že na podujatí bude môcť štartovať čo najviac bežcov. Informovala agentúra AP.