Škvarková na 100 m prek. vypadla v rozbehu

ME v Ríme - výsledky:



Ženy



100 m prek. - II. rozbeh: 1. Nika Glojnaričová (Slovin.) 13,21 s,... 5. Stanislava ŠKVARKOVÁ (SR) 13,44

Rím 7. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka Stanislava Škvarková nepostúpila do semifinále 100 m prek. na atletických ME v Ríme. V druhom rozbehu dobehla na 5. mieste a čas 13,44 v protivetre 1,3 m/s jej k postupu nestačil.Vôbec po prvýkrát v histórii na európskom šampionáte o postupe do ďalšieho kola v behoch rozhodli výlučne časy a nie umiestnenie. Škvarková nastúpila v druhom z troch rozbehov a ten sa ako jediný išiel za silného protivetra. Medzi 11 najlepších do semifinále z neho postúpila iba víťazná Slovinka Nika Glojnaričová časom 13,21. Postupový čas mal hodnotu 13,23. V disciplíne štartuje aj druhá slovenská reprezentantka Viktória Forsterová, no tá sa vyhla rozbehom a nasadili ju priamo do semifinále, ktoré je na programe v sobotu večer po 20.12.