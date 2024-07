Frličková zabehla európsky dorastenecký rekord na 100 m prek.

Banská Bystrica 18. júla (TASR) - Slovenská atlétka Laura Frličková zabehla v piatok na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Banskej Bystrici nový európsky dorastenecký rekord na 100 m prek. 12,86 s. Už v rozbehoch dosiahla najrýchlejší čas zo všetkých, keď prekonala doterajší rekord 12,98 s, ktorý od roku 2017 držala Francúzka Cyréna Sambová-Mayelová.



Sedemnásťročná Frličková využila ideálnu podporu vetra 2,0 m/s. "Určite som toto nečakala. Myslela som na semifinále s nejakým primeraným časom, ale niečo takéto mi ani vo sne nenapadlo. Od začiatku sa mi zdalo, že bežím rýchlo. Keď som videla, že dievčatá výrazne zaostávajú, tak som sa rozhodla došprintovať to až do cieľa. Pôvodný plán bol, že to v závere vypustím, ak sa bude dať," tešila sa podľa SAZ Frličková, ktorú čakalo semifinále na Štiavničkách v piatok o 17.28.