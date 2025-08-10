Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Guliarka Bódiková obsadila vo finále 12. miesto

Ilustračná fotka. Foto: TASR

V hlave som mala, že si to idem užiť, uviedla Bódiková.

Tampere 10. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Jana Bódiková obsadila vo vrhu guľou na ME do 20 rokov vo fínskom Tampere konečné 12. miesto. V nedeľňajšom finále meral jej najdlhší pokus 13,64 metra.

„V hlave som mala, že si to idem užiť. Zároveň som chcela splniť ďalší krok, ktorý sme si s trénerom stanovili. To bolo hodiť osobný rekord, čo sa nepodarilo. Niečo tomu chýbalo, trochu ´šťava´. Som však spokojná, bola som vo finále, čo ma teší,“ uviedla Bódiková po finálovej účasti pre Slovenský atletický zväz.
.

