Gymerská vo finále na siedmom mieste: „Nemôžem sa sťažovať"
Tampere 9. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Jana Bódiková postúpila na ME do 20 rokov vo fínskom Tampere do finále vrhu guľou. Výkon 14,18 metra jej stačil na piatu priečku a účasť v nedeľnom finále, do kvalifikačných bojov pritom vstupovala spoločne so Švajčiarkou Christou Temengovou s najslabším osobným rekordom.
„Hodila som posledný pokus, zbadala som tam, že som piata a uvedomila som si, že som vo finále. Veľmi som šťastná. Tým prvým dvom hodom toho dosť chýbalo. Pri poslednom som si ale povedala, že nemôžem odísť s takými výkonmi, nahnevala som sa a vrhla som to tam,“ povedala pre Slovenský atletický zväz 19-ročná guliarka.
V rozbehoch na 4x100 metrov neuspela slovenská štafeta v zložení Nina Jarošová, Ema Bendová, Romana Hrnčárová a Dorota Azariová. Výkon 47,73 im po diskvalifikovaní nemeckého i slovinského kvarteta priniesol 4. priečku. Celkovo tak obsadili 14. miesto, na postup potrebovali minimálne čas 44,96, čo je lepšie ako aktuálny slovenský juniorský rekord.
Lenka Gymerská vo finále behu na 400 m obsadila 7. priečku časom 54,12. Osemnásťročná Slovenka pritom vybiehala z poslednej zákruty na poslednej pozícii. Na zverenkyni Lukáša Kotalu sa podpísala únava z rozbehov, v ktorých bola tretia najrýchlejšia (53,70) a tiež zo semifinále (53,74). „Snažila som sa ťahať za nimi už od začiatku. Tých posledných sto metrov mi už nestačili sily, už som fakt nevládala. Som osobne aj spokojná, lebo som o jednu priečku vyššie než minulý rok. Forma bola nastavená tak, aby som si zabehla aj ten osobák, ale vo finále si dať osobák je zázrak, takže nemôžem sa sťažovať,“ povedala Trnavčanka pre SAZ.