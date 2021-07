Hazuchová pobeží juniorské finále na 3000 metrov

Tallinn 15. júla (TASR) – Slovenská atlétka Líza Hazuchová postúpila na 26. juniorských majstrovstvách Európy v Tallinne do sobotňajšieho finále behu na 3000 m. Devätnásťročná športovkyňa skončila v druhom štvrtkovom rozbehu na 5. mieste v osobnom rekorde a slovenskom výkone roka 9:38,75 min, čo jej zabezpečilo priamy postup.



„V rozbehu bežala rozumne a hoci tempo na začiatku nebolo rýchle, strážila si piatu postupovú pozíciu. Takéto preteky – pomaly rozbehnuté s rýchlym záverom – Líze nevyhovujú. Pred štartom mi povedala, že sa dostane do finále, a dokázala to. V ňom nemá čo stratiť a ako ju poznám, dá do toho úplne všetko," citoval internetový portál atletika.sk slová trénera Mareka Vojníka.



Viktória Forsterová sa neprebojovala do finále šprintérskej stovky. Pretekárka ŠK ŠOG Nitra skončila v treťom semifinále piata (11,70 s) a na postup medzi najlepšiu osmičku to nestačilo.



V prvom rozbehu behu na 100 m skončil debutant v reprezentácii Adam Igaz zo Slávie STU ôsmy (11,03 s) a do semifinále sa nekvalifikoval. Postup do finále ušiel aj diaľkarovi Adamovi Hriňovi, ktorý skončil výkonom 729 cm na trinástom mieste.



Do finále sa nekvalifikoval ani jeden z dvojice slovenských guliarov. Karel Šula ml. (Slávia UK Bratislava) obsadil 17. miesto (17,15 m) a Milan Haborák ml. (AC Nové Zámky) dvadsiate (17,05 m). V záverečnej disciplíne úvodného dňa, chôdzi junioriek na 10 000 m, sa z trojice Sloveniek najviac darilo Paulíne Avenovej z ŠK ŠOG Nitra, ktorá v konkurencii 32 pretekárok obsadila 19. miesto v osobnom rekorde 51:21,73 min. Informoval o tom oficiálny web Slovenského atletického zväzu.