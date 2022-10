Riaditeľa Medzinárodného maratónu mieru Koniara potešili výsledky

Košice 2. októbra (TASR) - Výborné časy elitných bežcov vrátane opätovného stanovenia nového rekordu sú výsledky, ktoré posunú Medzinárodný maratón mieru (MMM) vo svetových tabuľkách. So spokojnosťou s 99. ročníkom to uviedol riaditeľ pretekov Branislav Koniar, ktorého potešila aj tradične výborná kulisa. "Boli to úžasné preteky ako remeň a to v oboch kategóriách - mužskej aj ženskej," uviedol Koniar.



Štartové pole sľubovalo atak rekordu, ktorý drží od roku 2012 Keňan Lawrence Kimaiyo s časom 2:07:01. V Košiciach sa v nedeľu predstavili piati africkí vytrvalci, ktorých osobné rekordy sú pod týmto časom. Vysokú výkonnosť potvrdili a pätica Reuben Kiprop Kerio, Aychew Bantie Dessie, Yohans Mehasha Tadesse, Adane Kebede Gebre a Daniel Kipchumba sa zmestila pod 2:08:00. Traťový rekord však odolal, víťaz Kerio, napriek vysokému tempu a intenzívnemu šprintu v závere, za ním zaostal o 15 sekúnd. K výborným výkonom mužskej časti sa pridali aj ženy, medzi ktorými zvíťazila s 25-sekundovým náskokom Keňanka Margaret Agaiová.



Na druhé miesto odsunula Ayantu Kumelu Tadesseovú z Etiópie a zároveň prekonala jej rekord. Nový stanovila na 2:24:04 h. "Sme šťastní, že sa nám podarilo splniť naše ciele, naplniť program maratónskeho víkendu a na konci prišla pomyselná čerešnička v podobe ženského rekordu. Mužský sa otriasa už niekoľko rokov, ale asi to má byť o rok alebo o dva. Sám som zvedavý, kde sa vo svetovom meradle zastavíme s výsledkami, ktoré sme dosiahli. Bodové hodnotenia, ktoré letia do sveta, budú vysoké. Aj preto môžem vysloviť veľkú spokojnosť a rovnako veľké poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí v daždi niekoľko dní stavali trať a kulisy," uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar.



Nečakaného víťaza mal súboj o slovenského šampióna. Favorizovaný Tibor Sahajda odstúpil na 32 kilometri po tom, čo si predošlý pokus odstúpiť rozmyslel. "Maratón je veľmi ťažký a zradný. Tiborovi sa v minulosti stalo, že keď bol skeptickejší a podľa neho slabšie pripravený, dosiahol pekný výsledok a, naopak, keď sa cítil dobre, tak mu to nevyšlo. Zároveň chcem týmto vysloviť veľkú gratuláciu k slovenskému titulu Mariánovi Zimmermannovi, ktorý si to za svoju dlhovekosť zaslúžil," poznamenal Koniar.



Zimmermann dosiahol čas 2:28:19, čím si vylepšil predošlý osobák 2:31:20. V Košiciach štartoval piatykrát, doterajším maximom medzi Slovákmi na MMM bolo pre neho 4. miesto z roku 2020. "Cítim sa výborne," konštatoval v cieli a dodal: "Výborná bola aj kulisa, skrátka všetko vyšlo ideálne." Do ambícií pokoriť rekord mohlo prehovoriť aj počasie, ktoré bolo vzhľadom na viacero daždivých dní v predmaratónskom týždni otázne. Počas pretekov napokon nepršalo a počasie sa priblížilo ideálu. "Vlhkosť vzduchu bola určite vyššia než by sme chceli. Aj tá mohla prispieť k tomu, že u niektorých bežcov prišla únava skôr," poznamenal Koniar, ktorý vzal Keriove tretie víťazstvo aj ako hodenú rukavicu pred jubilejným ročníkom. "Trochu to nadľahčím, keď poviem, že už mu musíme niekoho nájsť, lebo Kerio rekord atakuje zľava, sprava a nevie ho zlomiť. Bude to výzva aj pre neho, aby to dosiahol," povedal Branislav Koniar.