Slovenský rekordér Štefko sa vráti po 10 rokoch: Silná nostalgia

vizitky najväčších favoritov 101. ročníka MMM:



muži:



Asrar Hiyrden Abderehman (Etiópia, r. nar. 1999, os. rekord: 2:04:43)



Barselius Kipyego (Keňa, 1993, 2:04:48)



Hamin Ben Daout (Špan., 1996, 2:06:35)



Merhawi Kesete (Eritrea, 1986, 2:06:36)



Denis Chirchir (Keňa, 1990, 2:07:17)



Yacoub Labquira (Maroko, 1994, bez OR na maratónskej trati)



Geoffrey Kimutai Koech (Keňa, 1993, 2:11:03)



Mesfin Negusu (Et., 2000, 2:09:53)



Marek Hladík (SR, 1990, 2:22:14)







ženy:



Jackline Cheronová (Keňa, 1998, 2:21:40)



Rebbeca Sirwanei Tanuiová (Keňa, 1992, 2:23:09)



Ayantu Kumelová (Et., 1996, 2:24:29)



Nigsti Haftuová (Et., 1999, 2:25:42)



Beatrice Chepkemoi Mutaiová (Keňa, 1987, bez OR)



Veronika Páleníková (SR, 1996, 2:44:21)



Katarína Lovrantová (SR, 1985, 2:51:12)



Košice 4. októbra (TASR) - Držiteľ slovenského rekordu na Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) v Košiciach Róbert Štefko sa po 10 rokoch predstaví na trati, na ktorej sa v roku 1999 významne zapísal do histórie. V uliciach rodného mesta sa predstaví v štafete, ktorú chce rozbehnúť čo najrýchlejšie. V dejisku podujatia, ktoré oslavuje sté výročie od prvého ročníka, sú už nielen očakávaní elitní africkí vytrvalci, ale aj viacerí významní hostia vrátane prezidenta Svetovej asociácie maratónskych behov Paca Boraa.uviedol Borao.Otázniky pred štartom 101. ročníka sa spájali najmä s počasím. Sychravé a chladné dni v úvode októbra naznačovali nie príliš priaznivé podmienky pre nedeľňajšie preteky, no podľa riaditeľa MMM Branislava Koniara je dôvod na optimizmus:S najlepším osobným rekordom spomedzi afrických favoritov prichádza Asrar Hiyrden Abderehman z Etiópie.uviedol víťaz maratónu v Seville z roku 2022.Na trati v košických uliciach sa po dekáde predstaví aj Róbert Štefko. Košický rodák už žije v obci Černolice neďaleko Prahy, no do rodiska sa rád vracia, hoci iba výnimočne.poznamenal Štefko, ktorý pobeží prvý úsek štafety.priznal víťaz MMM 1999 s časom 2:14:10 h.Štefko je naďalej držiteľ slovenského rekordu na MMM i absolútneho slovenského rekordu, ktorý vytvoril v roku 1998 v Londýne, kde finišoval s časom 2:09:53 h.poznamenal Štefko, ktorý sa na MMM viackrát zúčastnil aj ako vodič.Roky 2023 a 2024 boli na MMM spojené s oslavami maratónskej storočnice. Vlani súviseli s jubilejným 100. ročníkom MMM, v súčasnosti oslavuje sto rokov od prvého ročníka.uviedol prezident Maratónskeho klubu Ján Sudzina.