Olympijský výbor potvrdil vyradenie chodeckej päťdesiatky z OH 2024

Lausanne 10. júna (TASR) - Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru na svojom štvrtkovom zasadnutí definitívne potvrdila zmeny v programe olympijských hier v roku 2024 v Paríži. Medzi nimi aj to, že tradičnú chodeckú disciplínu na 50 km vystrieda zmiešaná súťaž mužov a žien.



Nateraz posledná päťdesiatka pod piatimi kruhmi sa tak pôjde na tohtoročných OH v Japonsku. Organizátori ju pre lepšie poveternostné podmienky presunuli z hlavného mesta Tokia do severnejšieho Sappora, kde bude obhajovať zlatú medailu z Ria de Janeiro 2016 Slovák Matej Tóth.



Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru vo štvrtok taktiež schválil nový model pre moderný päťboj, podľa ktorého sa všetky disciplíny uskutočnia na jednom mieste do 90 minút. Po každej budú športovci vypadávať a do finále sa ich dostane len dvanásť. Výbor taktiež prijal návrh Svetovej federácie jachtingu, aby sa uskutočnili namiesto spoločnej súťaže v kiteboardingu dve samostatné pre mužov a ženy.