Benjamin získal prvý titul na 400 m prek., Warholm piaty

Na snímke Rai Benjamin. Foto: TASR/AP

V očakávanom súboji medzi Benjaminom a Warholmom mal výrazne navrch úradujúci olympijský šampión, hoci na poslednej prekážke zakopol

Autor TASR
Tokio 19. septembra (TASR) - Americký atlét Rai Benjamin sa dočkal prvého titulu majstra v behu na 400 m prek. V piatkovom finále v Tokiu zvíťazil časom 46,52 s. Líder tohtoročných tabuliek a svetový rekordér Karsten Warholm z Nórska na záverečnej stovke neudržal ani medailovú pozíciu a dobehol až piaty za 47,58.

V očakávanom súboji medzi Benjaminom a Warholmom mal výrazne navrch úradujúci olympijský šampión, hoci na poslednej prekážke zakopol. To už však mal bezpečný náskok pred súpermi. Nór vbiehal do poslednej stovky ešte na druhej priečke, no napokon nielenže nepridal štvrtý titul majstra sveta, ale rovnako ako na MS 2022 v Eugene sa nedostal ani na pódium. Po striebro úspešne finišoval majster sveta z Eugene Brazílčan Alison dos Santos v čase 46,84, bronz pre Katar získal Abderrahman Samba za 47,06.



MS v Tokiu - finále:

Muži

400 m prek.: 1. Rai Benjamin (USA) 46,52 s, 2. Alison dos Santos (Braz.) 46,84, 3. Abderrahman Samba (Katar) 47,06, 4. Ezekiel Nathaniel (Nigéria) 47,11, 5. Karsten Warholm (Nór.) 47,58, 6. Emil Agyekum (Nem.) 47,98, 7. Caleb Dean (USA) 48,20, 8. Ismail Doudai Abakar (Katar) 49,82
