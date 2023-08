Bolová s prehľadom triumfovala na 400 metrov prekážok

Budapešť 24. augusta (TASR) - Holanďanka Femke Bolová potvrdila pozíciu hlavnej favoritky a získala zlato v behu na 400 m prek. na atletických MS v Budapešti výkonom 51,70 s. Druhá Američanka Shamier Littlová zaostala o sekundu a jednu desatinu (52,80), o ďalšiu stotinu sekundy neskôr prišla do cieľa tretia Rushell Claytonová z Jamajky (52,81).



Bolová tak dokázala hodiť za hlavu neúspech z miešanej štafety na 4x400 m, v ktorej spadla a hoci sa postavila a prešla cieľom na medailovej pozícii, nechala na zemi kolík a jej tím tak diskvalifikovali. Do zbierky pridala Holanďanka druhú individuálnu medailu z MS, pred rokom v Eugene obsadila striebornú priečku. Obhajkyňa titulu a svetová rekordérka Američanka Sydney McLaughlinová pre zranenie do Budapešti neprišla.







MS v Budapešti - 400 m prek. žien:



1. Femke Bolová (Hol.) 51,70 s, 2. Shamier Littlová (USA) 52,80, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 52,81, 4. Kemi Adekoja (Bahrajn) 53,09, 5. Anna Cockrellová (USA) 53,34, 6. Ayomide Folorunsová (Tal.) 54,19, 7. Janieve Russell (Jam.) 54,28, 8. Andrenette Knightová (Jam.) 55,20