El Bakkali zdolal Girmu a obhájil titul na 3000 metrov prekážok

MS v Budapešti - finálové výsledky 4. súťažného dňa:



Muži



3000 m prek.: 1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:03,53 min, 2. Lamecha Girma (Et.) 8:05,44, 3. Abraham Kibiwot 8:11,98, 4. Leonard Kipkemoi Bett (obaja Keňa) 8:12,26, 5. George Beamish (N. Zél.) 8:13,46, 6. Rjudži Miura (Jap.) 8:13,70, 7. Simon Kiprop Koech (Keňa) 8:14,37, 8. Jean-Simon Desgagnés (Kan.) 8:15,58, 9. Daniel Arce (Šp.) 8:18,31, 10. Kenneth Rooks (USA) 8:20,02



výška: 1. Gianmarco Tamberi (Tal.) 236 cm - vyrovnaný svetový výkon roka, 2. Juvaughn Harrison (USA) 236 - vyrovnaný svetový výkon roka, 3. Mutaz Essa Baršim (Katar) 233, 4. Luis Enrique Zayas (Kuba) 233, 5. Tobias Potye (Nem.) 233, 6. Wu Sang-hjok (Kór. rep.) 229, 7. Shelby McEwen (USA) 229, 8. Rjóiči Akamacu (Jap.) a Brandon Starc (Austr.) obaja 225, 10. Norbert Kobielski (Poľ.) 225







Ženy



1500 m žien: 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 3:54,87 min, 2. Diribe Weltejiová (Et.) 3:55,69, 3. Sifan Hassanová (Hol.) 3:56,00, 4. Ciara Mageeanová (Ír.) 3:56,61, 5. Nelly Chepchirchirová (Keňa) 3:57,90, 6. Laura Muirová (V. Brit.) 3:58,58, 7. Jessica Hullová (Austr.) 3:59,54, 8. Katie Snowdenová (V. Brit.) 3:59,65, 9. Birke Haylomová (Et.) 4:01,51, 10. Cory McGeeová (USA) 4:01,60



disk: 1. Laulauga Tausagová 69,49 m, 2. Valarie Allmanová (obe USA) 69,23, 3. Feng Pin (Čína) 68,20, 4. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 67,20, 5. Sandra Perkovičová (Chorv.) 66,57, 6. Kristin Pudenzová 65,96, 7. Shanice Craftová (obe Nem.) 65,47; 8. Liliana Cáová (Portug.) 63,59, 9. Mélina Robertová-Michonová (Fr.) 63,46, 10. Claudine Vitová (Nem.) 63,19





Budapešť 22. septembra (TASR) - Marocký atlét Soufiane El Bakkali nečakane obhájil titul na MS v Budapešti na trati 3000 m prek. Zabehol čas 8:03,53 min a zdolal Etiópčana Lamechu Girmu (08:05,44), ktorý v tejto sezóne vylepšil svetový rekord. Vo výške triumfoval Talian Gianmarco Tamberi vyrovnaným svetovým výkonom roka 236 cm a neumožnil druhému z dvoch úradujúcich šampiónov Mutazovi Essovi Baršimovi získať štvrtý titul v sérii. Katarčan skončil tretí.Úradujúci olympijský šampión El Bakkali si pripísal štvrté pódiové umiestnenie na MS, keď má okrem dvoch zlatých medailí aj striebro a bronz. Girma sa pokúsil marockého súpera na trati zbaviť, no po poslednom prechode vodného priekopu už na súpera nestačil a rovnako ako pred rokom v Eugene obsadil druhú priečku. Zostáva tak naďalej smoliarom vrcholných podujatí, z ktorých má štyri striebra. Tretí v Budapešti dobehol Keňan Abraham Kibiwot výkonom 8:11,98.Tamberi získal vôbec prvú medailu zMS. Predtým dokázal v roku 2016 triumfovať na halovom svetovom šampionáte v Portlande. Druhý skončil Američan Juvaughn Harrison, ktorý taktiež prekonal latku vo výške 236, no na rozdiel od Tamberiho nie na prvý, ale na druhý pokus. Baršim do súťaže vstúpil ako líder tabuliek, no zostal tri centimetre pod sezónnym maximom. Výkonom 233 cm si však zaistil piatu medailu z MS, okrem troch zlatých má aj striebro a bronz.Keňanka Faith Kipyegonová naplnila papierové predpoklady a obhájila titul na 1500 m. Svetová rekordérka zvíťazila s prehľadom v čase 3:54,87 min. Kipyegonová rozšírila svoju zbierku cenných kovov z MS na päť, keď už má tri zlaté a dve strieborné medaily. Na konte má aj dva triumfy z olympijských hier. Na druhej priečke dobehla Diribe Weltejiová z Etiópie (3:55,69) a bronz získala Holanďanka Sifan Hassanová (3:56,00), ktorá si napravila chuť po tom, čo na trati 10.000 m spadla v súboji o zlato.Američanka Laulauga Tausagová sa stala prekvapujúcou víťazkou súťaže v hode diskom výkonom 69,49 m. Pre USA zariadila v disciplíne vôbec prvé zlato v histórii. Tausagová zdolala favorizovanú krajanku Valarie Allmanovú, úradujúca olympijská šampiónka skončila druhá hodom dlhým 69,23. Bronz si vybojovala obhajkyňa titulu z Eugene Feng Pin z Číny výkonom 68,20.