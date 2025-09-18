Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025
Gajanová postúpila do semifinále osemstovky priamo z 3. miesta

Slovenská atlétka Gabriela Gajanová sa teší po rozbehu žien na 800 m na atletických MS v Tokiu vo štvrtok 18. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Víťazkou rozbehu sa stala Francúzka Anais Bourgoinová časom 1:58,43 min, druhá dobehla obhajkyňa prvenstva Mary Moraaová z Kene za 1:58,44.

Tokio 18. septembra (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová postúpila na majstrovstvách sveta v Tokiu do semifinále behu na 800 m. Vo štvrtkovom druhom rozbehu obsadila 3. priečku časom 2:00,44 a medzi 24 najlepších sa prepracovala priamo na základe umiestnenia.

Víťazkou rozbehu sa stala Francúzka Anais Bourgoinová časom 1:58,43 min, druhá dobehla obhajkyňa prvenstva Mary Moraaová z Kene za 1:58,44. Gajanová sa na trati zapotila, v úvode pri zbiehaní k mantinelu i v záverečnom kole na protiľahlej rovinke ju súperky 'privreli' a musela si hľadať cestu do čela, na záverečnej stovke však výborne zafinišovala a s prehľadom sa dostala na poslednú postupovú pozíciu. Vo svojej tretej účasti na MS sa z rozbehov dostala premiérovo.

Úradujúcu vicemajsterku Európy čaká boj o postup do finále v piatok po 13.45 SELČ. Prípadné finále potom v posledný deň šampionátu v nedeľu.



MS v Tokiu - 800 m:

Ženy

II. rozbeh: 1. Anais Bourgoinová (Fr.) 1:58,43 min, 2. Mary Moraaová (Keňa) 1:58,44, 3. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:00,44
.

