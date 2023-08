Japonka Kitagučiová zvíťazila v oštepe výkonom 66,73 m

MS v Budapešti - oštep žien:



1. Haruka Kitagučiová (Jap.) 66,73 m, 2. Flor Ruizová Hurtadová (Kol.) 65,47, 3. Mackenzie Littleová (Austr.) 63,38, 4. Anete Kociňová (Lot.) 63,18, 5. Victoria Hudsonová (Rak.) 62,92, 6. Liou Š'-jing (Čína) 61,66, 7. Kelsey-Lee Barberová (Austr.) 61,19, 8. Jucilene de Limová (Braz.) 60,34, 9. Lina Muzeová (Lot.) 58,43, 10. Jo-Ane Van Dyková (JAR) 57,43

Budapešť 25. augusta (TASR) - Japonská oštepárka Haruka Kitagučiová získala na atletických MS v Budapešti zlatú medailu výkonom 66,73 m. Líderka svetových tabuliek triumfovala vďaka svojmu záverečnému pokusu, ktorým prekonala Kolumbijčanku Flor Denis Ruizovú Hurtadovú. Kitagučiová pridala do svojej zbierky druhý cenný kov z MS, vlani v Eugene vybojovala bronz.Ruizová Hurtadová dlho viedla vďaka hneď prvému pokusu, keď hodila oštep do vzdialenosti 65,47 m, ktorým stanovila nový juhoamerický rekord. Napokon sa musela uspokojiť so striebrom, bronzovú medailu získala Austrálčanka Mackenzie Littleová (63,38). Obhajkyňa titulu z Eugene Kelsey-Lee Barberová skončila až siedma (61,19).