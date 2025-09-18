< sekcia Šport
Kubánka Perezová-Hernandezová vyhrala trojskok vo výkone roka
Kubánke sa podarilo výkon sezóny skočiť hneď dvakrát, vo štvrtej i záverečnej sérii.
Autor TASR
Tokio 18. septembra (TASR) - Kubánska atlétka Leyanis Perezová-Hernandezová sa stala majsterkou sveta v trojskoku. Na šampionáte v Tokiu skočila 14,94 m a o centimeter tak prekonala vlastný svetový výkon roka. Po bronze spred dvoch rokov z Budapešti tak rozšírila svoju zbierku o najcennejší kov.
Kubánke sa podarilo výkon sezóny skočiť hneď dvakrát, vo štvrtej i záverečnej sérii. Na druhú pozíciu sa záverečným šiestym skokom s hodnotou 14,89 posunula olympijská šampiónka z Paríža Thea LaFondová z Dominiky. Predstihla tak svetovú rekordérku Yulimar Rojasovú, Venezuelčanka skončila tretia za 14,76. Štvornásobná majsterka sveta sa vrátila do súťažného diania po viac ako ročnej pauze spôsobenej zranením achilovky a zisk bronzu na štadióne, kde práve v roku 2021 skočila historické maximum pre ňu nie je neúspechom.
MS v Tokiu - finále:
Ženy
trojskok: 1. Leyanis Perezová-Hernandezová (Kuba) 14,94 m - svetový výkon roka, 2. Thea LaFondová (Dominika) 14,89, 3. Yulimar Rojasová (Ven.) 14,76, 4. Liadagmis Poveová (Kuba) 14,72, 5. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,56, 6. Saly Sarrová (Sen.) 14,55, 7. Jasmine Mooreová (USA) 14,51, 8. Ackelia Smithová (Jam.) 14,37, 9. Neja Filipičová (Slovin.) 14,03, 10. Caroline Joyeuxová (Nem.) 14,00
