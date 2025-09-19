< sekcia Šport
Pichardo vyhral trojskok, v poslednej sérii skočil výkon roka
Pichardo pred poslednou sériou viedol výkonom 17,55, ktorý predviedol v druhej i tretej sérii.
Tokio 19. septembra (TASR) - Portugalčan Pedro Pablo Pichardo sa stal víťazom dramatickej súťaže v trojskoku na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu. Na zlatu pozíciu sa posunul posledným pokusom v súťaži, keď skočil svetový výkon roka 17,91 m.
Pichardo pred poslednou sériou viedol výkonom 17,55, ktorý predviedol v druhej i tretej sérii. V šiestej však zažiaril Talian Andrea Dallavalle osobným rekordom 17,64 a posunul sa zo štvrtej na prvú priečku. Rodený Kubánec však dokázal odpovedať a získal svoj druhý titul majstra sveta, uspel aj v Eugene 2022. Bronz si z Tokia odnáša Kubánec Lazaro Martinez výkonom 17,49.
MS v Tokiu - finále:
Muži
trojskok: 1. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 17,91 m - svetový výkon roka; 2. Andrea Dallavalle (Tal.) 17,64, 3. Lazaro Martinez (Kuba) 17,49, 4. Yasser Mohamed Triki (Alž.) 17,25, 5. Jordan Scott (Jam.) 17,21, 6. Andy Diaz Hernandez (Tal.) 17,19, 7. Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) 16,92, 8. Jonathan Seremes (Fr.) 16,82, 9. Endiorass Kingley (Rak.) 16,71, 10. Su Wen (Čína) 16,66
