Richardsonová a Stahl zvíťazili v rekordoch MS

MS v Budapešti - finálové výsledky 3. súťažného dňa:



Muži



110 m cez prekážky: 1. Grant Holloway (USA) 12,96 s, 2. Hansle Parchment (Jam.) 13,07, 3. Daniel Roberts 13,09, 4. Freddie Crittenden (obaja USA) 13,16, 5. Šunsuke Izumija (Jap.) 13,19, 6. Sasha Zhoya (Fr.) 13,26, 7. Jason Joseph (Švajč.) 13,28, 8. Wilhem Belocian (Fr.) 13,32



trojskok: 1. Hugues Fabrice Zango (Burk.) 17,64 m, 2. Lazaro Martinez 17,41, 3. Cristian Napoles (obaja Kuba) 17,40, 4. Ču Ja-ming (Čína) 17,15, 5. Yasser Mohammed Triki (Alž.) 17,01, 6. Fang Jao-čching (Čína) 17,01, 7. Will Claye (USA) 16,99, 8. Emmanuel Ihemeje (Tal.) 16,91, 9. Chris Benard (USA) 16,62, 10. Leodan Torrealba (Ven.) 16,58



disk: 1. Daniel Stahl (Švéd.) 71,46 m, 2. Kristjan Čeh (Slovin.) 70,02, 3. Mykolas Alekna (Lit.) 68,85, 4. Matthew Denny (Aus.) 68,24, 5. Fedrick Dacres (Jam.) 66,72, 6. Andrius Gudžius (Lit.) 66,16, 7. Lukas Weisshaidinger (Rak.) 65,54, 8. Henrik Janssen (Nem.) 63,80, 9. Brian Williams (USA) 63,62, 10. Connor Bell (N. Zél.) 63,23



Ženy:



100 m: 1. Sha'Carri Richardsonová (USA) 10,65 s, 2. Shericka Jacksonová 10,72, 3. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (obe Jam.) 10,77, 4. Marie-Josée Ta Louová (Pob. Slon.) 10,81, 5. Julien Alfredová (Sv. Luc.) 10,93, 6. Ewa Swobodová (Poľ.) 10,97, 7. Brittany Brownová (USA) 10,97, 8. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 11,00, 9. Tamari Davisová (USA) 11,03



Budapešť 21. augusta (TASR) - V tretí deň atletických MS v Budapešti sa zaskveli americká šprintérka Sha´Carri Richardsonová aj švédsky diskár Daniel Stahl, ktorí okrem triumfov vo svojich disciplínach vytvorili aj nové rekordy svetových šampionátov. Zlato si odniesol aj favorizovaný Američan Grant Holloway, ktorý zvíťazil v behu na 110 m cez prekážky. Trojskokan Hugues Fabrice Zango sa zapísal do histórie ako prvý atlét Burkiny Faso so zlatou medailou z MS.Richardsonová dosiahla v behu na 100 m čas 10,65, Jamajčanky Shericka Jacksonová a Shelly-Ann Fraserová-Priceová mali manko 7, resp. 12 stotín. Fraserová-Priceová napokon nedosiahla na vytúžené šieste zlato z MS, ktorým by vyrovnala historický rekord Sergeja Bubku. Richardsonová neskrývala radosť po najväčšom úspechu kariéry, ktorý prišiel dva roky po pozitívnom náleze na marihuanu a následnej neúčasti na OH v Tokiu.poznamenala Richardsonová.Diskár Stahl získal zlato po výkone 71,46 m, ktorým zareagoval na víťazné ambície Slovinca Kristjana Čeha. Ten hodil vo svojom záverečnom pokuse 70,02 m, čím sa nakrátko dostal na priebežné prvé miesto. Švéd sa však vyburcoval k najlepšiemu výkonu roka a príliš ho nemrzelo, že napokon zaostal za vlastným rekordom.Američan Grant Holloway potvrdil pozíciu favorita a na 110 m cez prekážky zvíťazil s časom 12,96 s. Strieborný Jamajčan Hansle Parchment zaostal o 11 stotín, bronz získal Američan Daniel Roberts s mankom 12 stotín. Holloway triumfoval v najlepšom výkone sezóny a získal svoj tretí titul majstra sveta. Predtým zvíťazil v rovnakej disciplíne aj na MS 2019 a 2022. V zbierke úspechov má aj zlato z halových MS 2022, na OH 2020 v Tokiu skončil bronzový.povedal podľa AFP Holloway. Stal sa po krajanovi Gregovi Fosterovi druhým atlétom, ktorý získal v tejto disciplíne tri tituly majstra sveta za sebou.Trojskokan Hugues Fabrice Zango vybojoval pre Burkinu Faso prvý titul v histórii MS, keď dosiahol výkon 17,64 m. Zanga doplnili na stupňoch víťazov Kubánci, strieborný Lazaro Martinez skočil 17,41 m, bronzový Cristian Napoles za ním zaostal o 1 cm. Pre 30-ročného Zanga je to celkovo tretí cenný kov z MS. V roku 2019 získal bronz, vlani striebro. Z OH 2020 v Tokiu si odniesol bronz. Za osobným rekordom 18,07 m zaostal o 43 cm.poznamenal Zango. Jeden z hlavných ašpirantov na zlato 18-ročný Jamajčan Jaydon Hibbert zo súťaže odstúpil pre bolesti v pravom stehne. Tohtoročný líder svetových tabuliek s osobným rekordom 17,87 m sa netajil víťaznými ambíciami, ktoré vzrástli po neúčasti favorizovaného Portugalčana Pedra Picharda.V tretí deň svetového šampionátu zaujala aj Femke Bolová, ktorá sa predstavila v rozbehoch na 400 m cez prekážky po tom, ako v nedeľu spadla v pozícii finišmanky miešanej štafety na 4x400 m. V cieľovej rovinke bojovala o titul s Američankou Alexis Holmesovou, no po páde nechala kolík na zemi a rozhodcovia následne diskvalifikovali holandskú štafetu. Bolová v pondelok suverénne postúpila do semifinále, keď časom 53,39 deklasovala súperky.