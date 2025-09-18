< sekcia Šport
Štvorstovku ovládla Botswana, zlato má Kebinatshipi vo výkone roka
Kebinatshipi zlepšil vlastné sezónne maximum 43,61 s, ktoré predviedol v Tokiu v semifinále a triumfoval presvedčivo.
Autor TASR
Tokio 18. septembra (TASR) - Atléti z Botswany ovládli beh na 400 metrov na majstrovstvách sveta v Tokiu. Zlato získal Busang Collen Kebinatshipi vo svetovom výkone roka 43,53 s, bronz Bayapo Ndori výkonom 44,20. Medzi nich sa dokázal vkliniť iba strieborný Jereem Richards z Trinidadu a Tobaga národným rekordom 43,72.
Kebinatshipi zlepšil vlastné sezónne maximum 43,61 s, ktoré predviedol v Tokiu v semifinále a triumfoval presvedčivo. Ndori sa dostal k bronzu mohutným finišom a o osem stotín sekundy predstihol Jamajčana Rusheena McDonalda. Botswana môže pomýšľať na historické zlato v štafete 4x400 m, vo finále bol aj tretí zástupca tejto krajiny, Lee Bhekempilo Eppie skončil ôsmy (44,77). Afričania pred rokom na OH v Paríži v dramatickom súboji nestačili na Američanov, ktorí mali v Tokiu vo finále jediného zástupcu, Jacory Patterson obsadil 7. priečku (44,70).
MS v Tokiu - finále:
Muži
400 m: 1. Busang Collen Kebinatshipi (Bot.) 43,53 s - svetový výkon roka, 2. Jereem Richards (Trin. a Tob.) 43,72, 3. Bayapo Ndori (Bot.) 44,20, 4. Rusheen McDonald (Jam.) 44,28, 5. Zakithi Nene (JAR) 44,55, 6. Juki Nakadžima (Jap.) 44,62, 7. Jacory Patterson (USA) 44,70, 8. Lee Bhekempilo Eppie (Bot.) 44,77
