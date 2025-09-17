< sekcia Šport
Titul na 1500 m si v špurte vybojoval Portugalčan Nader
Obhajca prvenstva Brit Josh Kerr sa vo finále zranil a do cieľa doklusal na poslednom mieste.
Autor TASR
Tokio 17. septembra (TASR) - Prekvapujúcim víťazom behu na 1500 m sa na atletických MS v Tokiu stal Portugalčan Isaac Nader časom 3:34,10 min. V tradične pomalšom šampionátovom behu predviedol najlepší finiš, iba o dve stotiny sekundy za ním zaostal Brit Jake Wightman, bronz pre Keňu získal Reynold Kipkorir Cheruiyot výkonom 3:34,25.
Majster sveta z roku 2022 Wightman zaútočil na protiľahlej rovinke a odolával súperom až do úplného záveru, keď ho na cieľovej šachovnici predstihol 26-ročný Portugalčan, ktorého najväčším úspechom doteraz bol bronz z tohtoročných halových ME v Apeldoorne. Obhajca prvenstva Brit Josh Kerr sa vo finále zranil a do cieľa doklusal na poslednom mieste.
MS v Tokiu - finále:
Muži
1500 m: 1. Isaac Nader (Portug.) 3:34,10 min, 2. Jake Wightman (V. Brit.) 3:34,12, 3. Reynold Kipkorir Cheruiyot (Keňa) 3:34,25, 4. Timothy Cheruiyot (Keňa) 3:34,50, 5. Niels Laros (Hol.) 3:34,52, 6. Robert Farken (Nem.) 3:35,15, 7. Federico Riva (Tal.) 3:35,33, 8. Adrian Ben (Šp.) 3:35,38, 9. Tshepo Tshite (JAR) 3:35,50, 10. Neil Gourley (V. Brit.) 3:35,56
Majster sveta z roku 2022 Wightman zaútočil na protiľahlej rovinke a odolával súperom až do úplného záveru, keď ho na cieľovej šachovnici predstihol 26-ročný Portugalčan, ktorého najväčším úspechom doteraz bol bronz z tohtoročných halových ME v Apeldoorne. Obhajca prvenstva Brit Josh Kerr sa vo finále zranil a do cieľa doklusal na poslednom mieste.
MS v Tokiu - finále:
Muži
1500 m: 1. Isaac Nader (Portug.) 3:34,10 min, 2. Jake Wightman (V. Brit.) 3:34,12, 3. Reynold Kipkorir Cheruiyot (Keňa) 3:34,25, 4. Timothy Cheruiyot (Keňa) 3:34,50, 5. Niels Laros (Hol.) 3:34,52, 6. Robert Farken (Nem.) 3:35,15, 7. Federico Riva (Tal.) 3:35,33, 8. Adrian Ben (Šp.) 3:35,38, 9. Tshepo Tshite (JAR) 3:35,50, 10. Neil Gourley (V. Brit.) 3:35,56