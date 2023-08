Zango vybojoval pre Burkinu Faso prvé zlato: Bola to dlhá cesta

Budapešť 22. augusta (TASR) - Burkina Faso sa môže tešiť z historicky prvej zlatej medaily na atletických majstrovstvách sveta. Postaral sa o to Hugues Fabrice Zango, ktorý v pondelok zvíťazil v trojskoku výkonom 17,64 m.



Západoafrický štát sa zaradil do početnej množiny reprezentácii s jediným triumfom. Je v nej Slovensko, Srbsko, Turecko, Kazachstan, KĽDR, Sýria, Botswana, Eritrea, Namíbia, Nigéria, Senegal, Somálsko, Tunisko, Barbados, Panama a Svätý Krištof a Nevis. Úspech 30-ročného Zanga nie je prekvapením, v svetovej špičke sa pohybuje dlhšie. Už v Tokiu vybojoval pre svoju krajinu prvú medailu zo všetkých športov, keď obsadil bronzovú priečku. Z MS má v zbierke bronz z Dauhy 2019 a striebro z minulého roka z Eugene. V Budapešti si tak doplnil kolekciu. "Pozrite sa na moju tvár, úsmev hovorí za všetko. Sľúbil som, že sa zapíšem do histórie a podarilo sa to. Nezískal som iba prvé zlato pre moju krajinu, ale aj prvú v trojskoku pre Afriku. Musel som prekonať mnohé komplikácie a dlhú cestu sem k tomuto triumfu," sršal radosťou už 30-ročný Afričan podľa AFP.



Zango odštartoval súťaž dobre a po skoku dlhom 17,37 išiel po prvej sérii do čela. Neskôr ho však preskočili Kubánci Lazaro Martinez i Cristian Napoles, v 5. sérii však Afričan predviedol svoj najlepší pokus večera a rozhodol o svojom prvenstve. Jeho výkon nie je na úrovni, na ktorej sa pohybuje dlhoročný hegemón disciplíny Pedro Pablo Pichardo z Portugalska, ktorý pre zranenie nenastúpil do kvalifikácie a ani na úrovni svetového výkonu roka 17,87 Jamajčana Jaydona Hibberta, ktorý sa zranil v prvom finálovom pokuse. Na to sa však história pýtať nebude.



Burkina Faso sa niekoľko rokov trápi útokmi islamistov a najnovšie musí riešiť aj zhoršenú bezpečnostnú situáciu v regióne po prevrate v susednom Nigeri. "V našej krajine máme teraz problémy. Je pre mňa veľmi dôležité priniesť mojim ľuďom pozitívne emócie. Neviem si predstaviť, ako budú vyzerať oslavy, keď prídem domov, no viem, že začnem už tu v Budapešti," prezradil Zango.