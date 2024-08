Slezáková postúpila do semifinále 400 m prek.

Lima 28. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Rebecca Slezáková sa na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Lime kvalifikovala z rozbehu priamo do semifinále 400 m prekážok junioriek. V prvom zo šiestich rozbehov finišovala v čase 58,63 s na treťom mieste za Juhoafričankou Tumi Ramokgopovou (58,04) a Američankou Jasmine Robinsonovou (58,25) a s náskokom 27 stotín pred štvrtou Fínkou Essi Niskalovou. Postup do semifinále si priamo zabezpečili prvé tri z každého rozbehu a ďalších šesť časom.



Devätnásťročná Slezáková dosiahla na Estadio Atletico de la Videna v peruánskej metropole druhý najlepší výkon sezóny aj kariéry po osobáku 58,44 z júnových majstrovstiev Slovenska v Banskej Bystrici. Semifinalistke juniorských ME 2023 v Jeruzaleme patrilo celkovo vo výsledkovej listine rozbehov ôsme miesto z 51 štartujúcich. Semifinále 400 m prekážok junioriek je na programe v piatok o 22.35 h.