Majstrovstvá Slovenska v atletike predbežne na konci augusta

Predbežné termíny v letnej sezóne 2020



august: MSR v behu na 10 000 m na ovále (ČR)



29. – 30. augusta: MSR dospelých (Trnava)



6. septembra: MSR v polmaratóne (Bratislava)



august/september: 55. ročník mítingu P-T-S (Šamorín, Bratislava alebo Trnava)



september (víkendy 5./6., 12./13., 19./20., 26./27.): mládežnícke šampionáty – staršie žiactvo, dorast, juniori, dospelí do 23 rokov



4. októbra: MSR v maratóne (Košice)



10. októbra: MSR v chôdzi na 20 km (Dudince)



24. októbra: MSR v chôdzi na 10 km/dospelí a juniori (Borský Mikuláš)



Bratislava 30. apríla (TASR) – Vedenie Slovenského atletického zväzu v súvislosti s pandémiou koronavírusu zostavilo novú predbežnú termínovú listinu slovenských podujatí, ktorá reflektuje radikálne zmeny svetového a európskeho atletického kalendára. Majstrovstvá Slovenska by sa mali uskutočniť 29.–30. augusta v Trnave, míting P-T-S by sa mohol konať na prelome augusta a septembra alebo až v septembri.Vedenie SAZ sa témou novej termínovky na letnú sezónu 2020 opäť zaoberalo vo štvrtok v Bratislave. V príprave alternatív vychádzalo z nového faktu, ktorý v čase predošlého zasadnutia v polovici apríla ešte nebol známy – zo zrušenia ME v Paríži (25. – 30. augusta 2020).uviedol pre web atletika.sk prezident SAZ Peter Korčok.Po zrušení ME sa vytvoril priestor usporiadať v ich čase domáci letný vrchol – majstrovstvá SR v Trnave.podotkol šéftréner SAZ Martin Pupiš.Termíny mládežníckych majstrovstiev Slovenska od staršieho žiactva po seniorov do 23 rokov) zostávajú zatiaľ septembrové. Drobný posun nastal i v termíne ďalších domácich vrcholov roka. K už dávnejšie avizovaným termínom MSR v polmaratóne (6. septembra v rámci ČSOB Bratislava Marathon), MSR v maratóne (4. októbra v rámci MMM v Košiciach) a MSR v chôdzi na 10 km dospelých a juniorov (24. októbra v Borskom Mikuláši v rámci 51. ročníka Záhoráckej dvadsiatky) pribudli ďalšie. MSR v behu na 10 000 m na ovále, ktoré sa mali uskutočniť pôvodne 25. apríla v Slavkove pri Brne spolu s českým šampionátom, budú pravdepodobne v auguste v Česku, MSR v chôdzi na 20 km sa presúvajú z Poděbrad do Dudiniec, kde sa 10. októbra nepôjde ako hlavná disciplína tradičná päťdesiatka, ale preteky na 20 km so štatútom slovenského šampionátu, no a ujala sa aj myšlienka usporiadať MSR v chôdzi na 50 km v zahraničí spolu so šampionátmi iných krajín.doplnil šéftréner SAZ. Zatiaľ nie je jasný dátum MSR vo viacbojoch, ktoré figurovali v pôvodnej termínovke na začiatku júna s dejiskom v Prahe spoločne s českým šampionátom.Témou štvrtkovej debaty o slovenskej "letnej" termínovke bol i 55. ročník legendárneho mítingu P-T-S, ktorý sa po obnovení v roku 2016 uskutočnil štyrikrát v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne. V roku 2020 sa mal konať 11. júna, avšak v tomto termíne nebude. SAZ, ktorý tieto populárne preteky organizuje, uvažuje o náhradnom dátume – niekde na prelome augusta a septembra alebo až v septembri.načrtol aktuálny stav Ladislav Asványi, viceprezident SAZ a muž, ktorý sa najvýraznejšie pričinil o "zmŕtvychvstanie" P-T-S.Koronavírusová pandémia negatívne zasiahla aj do projektu výstavby a rekonštrukcie 23 štadiónov na celom Slovensku, na ktorý sa SAZ podarilo získať štátnu dotáciu päť miliónov eur.poznamenal generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.dodal pre web SAZ.