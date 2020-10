Na 97. ročníku Medzinárodného maratónu mieru zvíťazil Hladík

Víťazi MMM od roku 1999:



2020: Marek Hladík (SR)



2019: Hillary Kibiwott Kipsambu (Keňa)



2018: Raymond Kipchumba Choge (Keňa)



2017: Reuben Kiprop Kerio (Keňa)



2016: David Kemboi Kiyeng (Keňa)



2015: Samuel Kiplimo Kosgei (Keňa)



2014: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)



2013: Patrick Kiptanui Korir (Keňa)



2012: Lawrence Kimwetich Kimaiyo (Keňa)



2011: Elijah Kiprono Kemboi (Keňa)



2010: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)



2009: Jacob Kipkorir Chesire (Keňa)



2008: Dejene Yirdawe (Etiópia)



2007: William Biama (Keňa)



2006: Edwin Kipchom (Keňa)



2005: David Maiyo (Keňa)



2004: Adam Dobrzynski (Poľsko)



2003: Grigorij Andrejev (Rusko)



2002: David Kariuki (Keňa)



2001: David Kariuki (Keňa)



2000: Ernest Kipyego (Keňa)



1999: Róbert Štefko (SR)

Košice 4. októbra (TASR) - Víťazom 97. ročníka Medzinárodného maratónu mieru sa stal Slovák Marek Hladík. V 200-člennom štartovom poli triumfoval v osobnom rekorde 2:26:08 a okrem prvenstva získal aj titul majstra Slovenska.Hladík využil neúčasť afrických vytrvalcov a majstra Slovenska Tibora Sahajdu a do 97-ročnej histórie MMM sa zapísal ako piaty slovenský víťaz. Zo slovenských vytrvalcov pred ním triumfoval Róbert Štefko v roku 1999 s časom 2:14:10. Košický maratón sa v roku 2020 konal napriek výrazným obmedzeniam. Na štarte bolo iba 200 bežcov, ktorí absolvovali upravenú trať v centre mesta pozostávajúcu z 10 okruhov.Pre Hladíka je to najväčší úspech v kariére, ktorým nadviazal na výsledky z roku 2020. V ňom už zvíťazil na majstrovstvách Slovenska v polmaratóne (1:08:32). V Košiciach absolvoval svoju siedmu maratónsku trať v kariére. Jeho predošlá účasť na maratóne sa datuje do roku 2018, keď práve v Košiciach dosiahol čas 2:28:41.