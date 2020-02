Na Banskobystrickú latku príde aj obhajca prvenstva

Banská Bystrica 7. februára (TASR) - Štart na 26. ročníku Banskobystrickej latky v skoku do výšky potvrdila ďalšia hviezda. Na Štiavničky sa vráti minuloročný víťaz Naoto Tobe, ktorý triumfoval výkonom 233 cm. Potom sa pokúšal aj o svetový výkon roka i nový japonský rekord, druhý i tretí pokus boli veľmi tesné. Študent telesnej výchovy z Čiby sa stal prvým víťazom BBL z Japonska.



Dvadsaťsedemročný úradujúci ázijský šampión sa na BBL predstaví po tretí raz. V roku 2015 skončil jedenásty, keď prekonal 225 cm. Jeho absolútny osobný a zároveň japonský rekord je 235 cm z minulého roka v Karlsruhe.



Mužská súťaž na 26. ročníku BBL bude mať po zaradení Tobeho do štartovej listiny už piatich pretekárov s osobným rekordom 235 cm a viac – Čang Kuo-wej (Čína, 238), Donald Thomas (Bahamy, 237), Maxim Nedosekov (Bielorusko, 235), Mateusz Przybylko (Nemecko, 235), Naoto Tobe (Japonsko, 235).



Ako informovali organizáori, do štartovky mužskej súťaže pribudli ešte aj halový vicemajster Európy z Glasgowa 2019 a víťaz štvrtkového mítingu Jumperia v Lučenci, kde utvoril rekord podujatia 227 cm, Konstantinos Baniótis z Grécka (234 cm) a Jamal Wilson z Bahám (231).



Dosiaľ potvrdené mená BBL 2020:



ŽENY



Julia Levčenková, Ukrajina (202)

Jaroslava Mahučichová, Ukrajina (204)

Sofie Skoogová, Švédsko (194)

Tatiana Dunajská, Slovensko (186)

Alessia Trostová, Taliansko (200)

Levern Spencerová, Sv. Lucia (198)

Maruša Černjulová, Slovinsko (193)

Iryna Heraščenková, Ukrajina (199)

Jeannelle Scheperová, Sv. Lucia (196)

Airiné Palšyté, Litva (201)



MUŽI



Maxim Nedosekov, Bielorusko (235)

Donald Thomas, Bahamy (237)

Matúš Bubeník, Slovensko (231)

Mathew Sawe, Keňa (230)

Mateusz Przybylko, Nemecko (235)

Čang Kuo-wej, Čína (238)

Joel Castro, Portoriko (229)

Alperen Acet, Turecko (230)

Tom Gale, V. Británia (230)

Edgar Rivera, Mexiko (230)

Sylwester Bednarek, Poľsko (233)

Kostadinos Baniótis, Grécko (234)

Jamal Wilson, Bahamy (231)

Naoto Tobe, Japonsko (235)