Na halových majstrovstvách SR nebudú chýbať Volko ani Gajanová

Halové majstrovstvá SR v Bratislave - program finálových disciplín:



sobota 22. februára:



15.00: diaľka mužov, výška žien

16.10: 60 m prek. žien

16.15: 60 m prek. mužov

16.30: 60 m žien

16.35: 60 m mužov, diaľka žien, výška mužov

17.25: 1500 m žien

17.45: 1500 m mužov

18.05: 4x200 m žien

18.15: 4x200 m mužov



Nedeľa 23.februára:



14.00: trojskok mužov, žrď žien, guľa mužov

14.40: 400 m žien

14.45: 400 m mužov

14.55: 800 m žien

15.10: 800 m mužov

15.30: 200 m žien, trojskok žien, žrď mužovm guľa žien

15.35: 200 m mužov

15.45: 3000 m žien

16.05: 3000 m mužov

16.30: 4x400 m žien

16.40: 4x400 m mužov

Bratislava 21. februára (TASR) - V bratislavskom Eláne sa cez víkend uskutočnia halové majstrovstvá Slovenska v atletike. Predstaví sa na nich kompletná domáca špička vrátane šprintéra Jána Volka.Atlétom v tomto roku zmenili plány faktory nesúvisiace so športom, pre koronavírus preložili halové majstrovstvá sveta v Číne o rok neskôr. "," povedal Martin Pupiš, šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) pre oficiálnu stránku.Napriek tomu sa Volko nepríde do Bratislavy iba ukázať svojim fanúšikom. Môže získať body do svetového rebríčka, ktoré sa mu zídu v nominačnom procese na olympiádu v Tokiu, ak nezabehne limit. "," poznamenal šéftréner Pupiš. Najkratší šprint v hale na 60 m má na programe rozbehy v sobotu 22. februára o 15.45, finále už o 16.35. Najlepší slovenský atlét by sa ešte v ten deň mal predstaviť aj v štafete 4x200 metrov v drese tímu Naša atletika. Finále odštartuje o 18.15.V sobotu bude pútať pozornosť aj disciplína 60 m prek., kde sa predstaví Stanislava Škvarková. Tá sa v tejto sezóne vylepšila už na 8,09 s. Finále je na programe o 16.30. Na tisícpäťstovke žien nastúpi ďalšia účastníčka minuloročných MS v Dauhe Gabriela Gajanová. "," podotkol Pupiš.