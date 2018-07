Na ME atlétov do 18 rokov A. Ragasová skončila na 19. priečke

Finálové výsledky:



Györ 5. júla (TASR) - Na 2. ME atlétov do 18 rokov, ktoré sa začali v maďarskom Györi, sa už udeľovali medaily. V chôdzi dievčat na 5000 m zvíťazila Bieloruska Hanna Zubkovová v rekorde šampionátu 22:45,47. Štartovala aj slovenská chodkyňa Alžbeta Ragasová, ktorá dopochodovala na 19. priečke časom 26:27,27.Viacerí slovenskí atléti bojovali v rozbehoch a kvalifikáciách. V behu na 100 m nepostúpil do podvečerného semifinále vo 4. rozbehu 6. Rastislav Jelínek 11,17, no v šiestom sa to podarilo 5. Tomášovi Matuščákovi výkonom 11,09 ako poslednému z 24 semifinalistov. Semifinálový beh však Matuščák nedokončil, keď nedobehol do cieľa.Darilo sa guliarovi Jaroslavovi Gregušovi, v kvalifikácii skončil deviaty a navyše si zlepšil výkonom 17,90 osobný rekord o 54 cm. Finále je na programe v piatok o 18.25 h.V rozbehu na 1500 m patril Andrejovi Paulínymu dokonca tretí najrýchlejší čas 3:56,18. S lepšími výkonmi postúpili do sobotného finále (19.30 h) len Turek Demir v rekorde šampionátu 3:55,49 a Španiel De Miguel 3:56,11.Na stovke sa medzi postupujúce do semifinále zaradila časom 12,19 Lenka Kovačovičová, no aj ona to mala s najslabším postupovým výkonom v semifinále veľmi ťažké, obdivuhodne si však zlepšila osobný rekord na 11,92 a obsadila 12. miesto. Viktoria Forsterová s 31. časom 12,33 v kvalifikácii skončila.Rozbeh na 800 m zvládla Lucia Šišoláková za 2:13,47, a tiež do semifinále nepostúpila, na 21. priečke jej na to chýbalo 0,49 s. Bilanciu úvodného dňa slovenskej výpravy uzavrela v rozbehu na 2000 m prek. Anita Stachová s výrazne zlepšeným osobným rekordom a v kategórii dorasteniek aj slovenským 7:09,82. V celkovom sumáre sa zaradila na nepostupové 24. miesto.