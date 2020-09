Na mítingu Diamantovej ligy v Ríme sa predstaví aj výškar Bubeník

Bratislava 16. septembra (TASR) - Na štvrtkovom mítingu Diamantovej ligy na Olympijskom štadióne v Ríme sa napokon predstavia až dvaja slovenskí atléti. Okrem avizovanej prekážkarky na 400 m Emmy Zapletalovej si zmeria sily s elitnými súpermi i výškar Matúš Bubeník, ktorý sa na poslednú chvíľu dostal do štartovej listiny. Zaskočil za bieloruského lídra svetových tabuliek Maxima Nedosekova, informoval Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom webe.



Pre zverenca trénerského dua Jaroslav Bába – Josef Karas to bude druhý štart v Diamantovej lige v kariére. Premiéru mal v júli 2015 v Londýne, ale nespomína na ňu v dobrom. So súťažou sa rozlúčil bez úspešného pokusu, keď trikrát nezdolal základ 220 cm. "Z nečakanej možnosti zaskákať si znova v Diamantovej lige mám veľkú radosť," uviedol pre web atletika.sk 30-ročný výškar banskobystrickej Dukly. Okrem neho skáče v Ríme ďalších sedem pretekárov vrátane tohtoročných "letných" tabuľkových dvojok Taliana Tamberiho a Ukrajinca Procenka, ktorí majú na konte 230 cm.



Bubeníkovo sezónne maximum je 221 cm z 3. kola slovenskej ligy v Trnave 15. augusta, ktoré potom vyrovnal na péteeske. V lete 2020 štartoval päťkrát, štyri razy sa dostal aspoň ponad 220. V nedeľnom košickom ligovom finále zdolal 207 cm a ďalej neskákal.



Premiéru v DL bude mať Emma Zapletalová. Dvadsaťročná zverenka Petra Žňavu si vyslúžila miesto v štartovke mítingu Golden Gala výbornými tohtoročnými výkonmi, keď slovenský rekord posunula až štyrikrát a jeho hodnota je momentálne 55,19 sekundy. V konkurencii, v akej pobeží o 18.53 h v Ríme, ešte nikdy neštartovala. V štartovke je šestica z prvej tohtoročnej svetovej desiatky – líderka Bolová (Hol., výkon v roku 2020 53,79 – osobný rekord 53,79), trojka Tkačuková (Ukr. 55,15 – 55,15), štvorka Ryžikovová (Ukr., 55,19 – 54,35), šestka Knightová (V. Brit., 55,27 – 55,27) a sedmička Folorunsová (Tal., 55,40 – 54,75). Zapletalová (55,19 – 55,19) je po víkende aktuálna svetová štvorka spolu s Ryžikovovou. Jej ďalšie súperky budú nórska rekordérka Iuelová (55,92 – 54,72) a exmajsterka Európy Petersenová z Dánska (56,30 – 53,55).



"Na Diamantovú ligu sa tešíme, štartová listina je nabitá zvučnými menami. Verím, že sa v nej Emma nestratí. Predpokladám, že sa pobeží veľmi rýchlo. Preteky budú omnoho náročnejšie na koncentráciu ako P-T-S v Šamoríne. Veľa sme sa o tom rozprávali, no verím, že tentoraz to Emma zvládne," nádejal sa Žňava. Zapletalová utvorila v letnej sezóne dovedna sedem slovenských rekordov v kategóriách žien a žien do 23 rokov na tratiach 200 metrov a 400 metrov prekážok. Prekážkarskú štvorstovku bežala šesťkrát (57,11, 56,86, 56,19, 56,68, 55,19, nedokončila). Ako bonus pridala na Zlatej tretre v Ostrave najlepší slovenský výkon histórie na 300 m prekážok 38,97, ktorý ju v tejto netradičnej disciplíne katapultoval dokonca na piatu priečku historických svetových tabuliek.