Atletika: Na mítingu Elán sa predstaví domáca špička na čele s Volkom

Bratislava 28. januára (TASR) - Prvým významným atletickým podujatím v novej sezóne bude na domácej pôde ako tradične míting v bratislavskej hale Elán. Na 21. ročníku podujatia sa v nedeľu 30. januára pre pandémiu koronavírusu tentokrát nepredstavia zvučné mená zo zahraničia. Konkurenciu Slovákom budú robiť atléti z ČR a Rakúska.



Najväčšou osobnosťou Elánu bude trojnásobný medailista z halových ME na 60 m Ján Volko. V Bratislave absolvuje svoju prvú šesťdesiatku v sezóne. "Budem spokojný s technicky dobre zvládnutým behom. S prípravou na novú sezónu som spokojný, zatiaľ ide všetko podľa plánu a bez výrazných komplikácií," prezradil Volko pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Monika Weigertová má naopak za sebou v sezóne už šesť najkratších šprintov. Hneď v prvom 8. januára v Ostrave dosiahla čas 7,34 a iba o štyri stotiny sekundy zaostala za limitom na halové MS v Belehrade, ktoré sú na programe v marci. "Mojou hlavnou ambíciou je pokoriť belehradský limit, prípadne sa k nemu aspoň čo najviac priblížiť. Verím, že keď do seba všetko zapadne, splním ho. Ak aj nie teraz na mítingu Elán, tak potom v Ostrave, alebo na majstrovstvách Slovenska v závere februára," prezradila svoje plány slovenská šprintérka.



Kvalitnú úroveň by mal mať aj beh žien na 60 m prekážok. Najlepšia Slovenka v tejto disciplíne Stanislava Škvarková absolvuje tohtosezónnu premiéru v konkurencii zlepšujúcich sa súperiek Moniky Baňovičovej a Viktórie Forsterovej, ktoré si minulú sobotu posunuli v Jablonci osobné rekordy na 8,43, resp. 8,47. "Som zdravá, čo je veľmi dôležité. Prioritou pre mňa je teraz splnenie limitu 8,16 na halové MS," informovala Škvarková.