Prvý míting na Olympijskom štadióne v Tokiu usporiadajú 23. augusta

Tokio 31. júla (TASR) - Prvý atletický míting na novom Olympijskom štadióne v Tokiu usporiadajú po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu 23. augusta. Na svojom webe to v piatok oznámila Svetová atletika (WA).



"Vzhľadom na cestovné obmedzenia, ktorým Japonsko v súčasnosti čelí, bude podujatie do značnej miery národnou súťažou, no môže štartovať aj niekoľko kenských a etiópskych športovcov, ktorí pôsobia v japonských profesionálnych kluboch," uvádza sa vo vyhlásení WA. Podujatie bude pozostávať z deviatich disciplín pre mužov aj ženy.