Národný beh Devín – Bratislava absolvuje aj Matej Tóth: Už sa teším

Bratislava 13. februára (TASR) - Na TIPOS Národný beh Devín – Bratislava sa teší aj olympijský víťaz z roku 2016 a majster sveta 2015 v chôdzi na 50 km Matej Tóth. Tradičné podujatie, ktoré organizuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) spoločne s hlavným mestom SR Bratislava, sa uskutoční v nedeľu 13. apríla o 10.00 h a pobeží sa už 77. raz.



Slovenský športovec roka 2016 je už niekoľko rokov súčasť nielen najstaršieho slovenského bežeckého, ale aj športového podujatia. "Už sa neviem dočkať ďalšieho ročníka! Apríl bez Národného behu Devín – Bratislava si ani neviem predstaviť,“ uviedol Tóth.



V roku 2017 tzv. „Malý Devín“ (cca 2,6 km) určený pre deti a hobby bežcov odbehol spolu s ďalšími takmer 700 účastníkmi, o rok neskôr ho najprv odštartoval, a potom ho aj symbolicky absolvoval v mase predovšetkým školákov. V roku 2022 bežal opäť „Malý Devín“ v rámci špeciálnej výzvy „Predbehni olympijského víťaza Mateja Tótha“. Vlani si prvý raz odbehol aj kompletný klasický spod devínskeho brala do centra Bratislavy s dĺžkou 11,625 km. Absolvoval ho v rámci olympijskej štafety s názvom Naše farby, naše srdcia pri príležitosti 100 dní pred OH v Paríži. Celkovo obsadil z bezmála 5000 štartujúcich 161. miesto časom 48:25 min. „Priznám sa, ešte neviem, v akej forme sa do behu zapojím tentoraz. Najradšej by som si zabehol celý klasický beh a zároveň aj tzv. Malý Devín, ale to, žiaľ nie je možné. K tomu podujatiu mám veľmi blízky vzťah. Zažil som ho už v toľkých polohách, že môj postoj k nemu vystihuje to, že už sa nesmierne teším na 13. apríl. Beh je stále moja najobľúbenejšia športová aktivita. Behávam rád, keby som mal čas a mohol by som, tak behám každý deň. V zime je to reálne 2 až 3-krát do týždňa, keď sa oteplí, aj častejšie. Moja dávka je 10 kilometrov, občas dokonca aj viac ako pätnásť.“



Podľa Tótha by mal každý bežec, výkonnostný, či rekreačný, zaradiť podujatie do svojho kalendára. „Podľa mňa existujú aspoň dva dôvody, prečo si zabehnúť ´Devín´. Prvý je pragmatický: dĺžka a profil trate sú vhodné aj pre začiatočníkov a športovcov, ktorí sa behu nevenujú pravidelne. Pripraviť sa na necelých 12 km zvládne za niekoľko týždňov aj nešportovec. Druhý dôvod je atmosféra: bežať spolu s tisíckami bežcov a výbornými divákmi popri trati je čosi naozaj elektrizujúce,“ dodal olympijský šampión.



Kým vlani bol ambasádorom Národného behu najlepší slovenský vytrvalec v histórii Róbert Štefko, tentoraz prijal túto čestnú pozíciu rekordér v počte víťazstiev na tomto podujatí Miroslav Vanko. Martinský rodák triumfoval na tomto krásnom behu šesťkrát (1994, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008). „Ponuku stať sa ambasádorom som prijal s radosťou, verím, že sa pod hradom Devín stretnem s čo najväčším počtom bežcov,“ uviedol Vanko.