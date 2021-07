Naserová dostala dvojročný trest, na OH 2020 sa nepredstaví

Lausanne 1. júla (TASR) – Majsterka sveta v behu na 400 m Salwa Eidová Naserová dostala dvojročný trest zákazu činnosti za dopingový prehrešok a nepredstaví sa na OH 2020 v Tokiu.



Reprezentantku Bahrajnu suspendovala v júni 2020 jednotka pre integritu AIU, no v októbri ju spod obvinení oslobodila disciplinárna komisia Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). AIU sa odvolala pred Športový arbitrážny súd (CAS), ktorý v stredu vyriekol dvojročný trest.



"Zákaz vstúpi do platnosti 30. júna 2021 a bude do neho započítané aj obdobie suspendovania od 4. júna do 14. októbra 2020," informuje internetový portál sport1.de.



AIU Naserovú obvinila, že počas roka vynechala tri dopingové testy a raz nenahlásila miesto pobytu.



Rodáčka z Nigérie zabehla na MS 2019 čas 48,14 s a figuruje na treťom mieste historických tabuliek.