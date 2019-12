O slovenské maratónske tituly vo Viedni, Sahajda zabojuje o OH

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenský šampionát v maratóne nebude v roku 2020 na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a ani na ČSOB Bratislava Marathon, ale o tituly sa bude bojovať 19. apríla na 37. ročníku Viedenského maratónu. Svoje národné šampionáty na tomto podujatí by mali mať aj Rakúsko a Maďarsko.



"Dlho sme zvažovali, či prijať takúto možnosť, lebo zastávame názor, že národné šampionáty by sa mali uskutočniť predovšetkým na Slovensku. Kvalifikačný systém na olympijské hry v Tokiu, kam sa dá kvalifikovať buď splnením extrémne prísneho limitu alebo vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku, nás však primäl k tomu, že sme prijali ponuku rakúskeho zväzu. Myslím si, že zo športového hľadiska to bola najlepšia voľba, ktorá zvyšuje šance Tibora Sahajdu zabojovať o tokijskú miestenku, keďže domáce šampionáty sú v rebríčku bodovo dosť zvýhodnené. On osobne i bežecká sekcia zväzu boli jednoznačne za návrh usporiadať majstrovstvá SR v rámci Viedenského maratónu," citoval web Slovenského atletického zväzu šéftrénera Martina Pupiša.



Svetová atletika (WA, predtým IAAF) vypísala na OH 2020 náročné kvalifikačné limity – v mužskom maratóne je 2:11:30 – a systém nastavila tak, aby sa predpokladaný počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach naplnil proporčne. Polovica účastníkov by sa mala do Tokia kvalifikovať vďaka splneniu limitu, druhá polovica na základe postavenia vo svetovom rebríčku, čiže k limitárom v jednotlivých disciplínach sa budú „doberať“ ďalší pretekári bez limitu na základe postavenia vo svetovom rebríčku. V maratóne mužov by mal byť počet účastníkov 80.



No a práve svetový rebríček je Sahajdova šanca, aby sa stal olympionikom. Preto musí od 1. januára 2019 do 31. mája 2020 nazbierať do rebríčka čo najviac bodov. Systém je nastavený tak, že za triumf na MSR získa k bodom za dosiahnutý čas (existuje predpoklad, že vo Viedni sa pobeží rýchlo) aj výhodný 45-bodový bonus za domáci titul.



"Viedenský maratón bol v aktuálnej situácii najpragmatickejšia voľba. Uvedomujeme si, aký pozitívny celospoločenský dopad by mala v súčasnej ére rozmachu rekreačného a kondičného behu účasť slovenského maratónca na OH v Tokiu. Viedenský maratón patrí medzi rýchle maratóny, čo, verím, sa prejaví aj na Tiborovom výkone," nádejal sa Martin Pupiš. „Myšlienka spoločného šampionátu s Rakúšanmi a Maďarmi vo Viedni sa zrodila v októbri na kalendárnom kongrese Európskej atletiky v Tallinne. Rakúsky atletický zväz aj organizátori maratónu vo Viedni boli veľmi ústretoví. Prisľúbili nám, že Tibor Sahajda bude na štarte v elitnej skupine a zvyšní bežci bojujúci na národných šampionátoch hneď za nimi."