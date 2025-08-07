< sekcia Šport
P-T-S môže ponúknuť stovku pod 10 sekúnd, prišli aj svetové legendy
Piatkový program sa začne už o 14.00 hodine a pôjde o národný program mítingu s oficiálnym označením TIPOS P-T-S.
Banská Bystrica 7. augusta (TASR) - Banská Bystrica privítala vo štvrtok dopoludnia prvých športovcov a taktiež legendy atletiky, ktorí sa zúčastnia piatkového jubilejného 60. ročníka mítingu P-T-S so strieborným štatútom World Athletics Continental Tour. Predstavia sa na ňom poprední zahraniční a slovenskí pretekári, chýbať nebudú ani legendy svetovej atletiky, držitelia aktuálnych svetových rekordov.
Hoci už aktívne nesúťažia, radi rozdajú autogramy a pozdravia fanúšikov tohto športu. Na radnici ich deň pred samotným podujatím prijal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko spolu s prezidentom Slovenského atletického zväzu (SAZ) Petrom Korčokom a ďalšími predstaviteľmi atletiky na Slovensku. „Je pre mňa a celú Banskú Bystricu česť, že sa tu organizuje jubilejný a legendárny 60. ročník tohto atletického mítingu. Mnohí ešte neboli na svete, keď toto podujatie v roku 1957 vzniklo. Veľmi ma teší, že môžeme v meste pod Urpínom už tretíkrát hostiť známu ´PTS-ku´. Verím, že budeme svedkami krásneho atletického festivalu,“ povedal na slávnostnom prijatí atlétov primátor Banskej bystrice Ján Nosko.
Na jubilejnom ročníku P-T-S sa predstaví 257 atlétov zo 43 krajín. Organizátori očakávajú kvalitné výkony a v niektorých kategóriách aj najlepšie výkony v histórii mítingu. „V prvom rade sme si dali záležať na účasti legiend svetovej atletiky, takže fanúšikovia môžu uvidieť mená ako Jan Železný, Galina Čisťakovová, Helena Fibingerová, Willie Banks, Mike Powell či Jozef Pribilinec, ktorých až tak často nemožno stretnúť. Teraz budú na jednom mieste. V samotných pretekoch sa predstaví kompletná slovenská špička, aktuálne sa veľmi dobre darí Emme Zaplatelovej, Viktórii Forsterovej, ale aj Danke Ledeckej. Čo sa týka mužov, tak sú to Patrik Dömötör a Matej Baluch. Máme aj zahraničné hviezdy, napríklad Jakub Vadlejch v oštepe u nás zahajuje sezónu a veríme, že mu to poletí ďaleko. Potom je to kladivárka Anita Wlodarczyk, ktorá v deň pretekov oslavuje 40. narodeniny. Je to svetová rekordérka, ktorá bude v akcii. Veríme, že Američan Ronnie Baker zabehne stovku pod desať sekúnd a takisto veríme, že aj vietor nám bude nápomocný. Som presvedčený, že to bude krásny atletický piatok v Banskej Bystrici,“ vyjadril sa pre TASR riaditeľ pretekov Vladimír Gubrický.
Slávnostného prijatia na mestskej radnici sa zúčastnil aj favorit disciplíny v behu na 100 metrov Baker. Prítomným prisľúbil, že sa pokúsi zabehnúť čas pod 10 sekúnd, čo sa ešte v histórii tohto mítingu na Slovensku nikomu nepodarilo. „Teším sa na preteky, nesiem si dobrú formu a necítim sa ani unavený z cesty po národnom šampionáte v USA. Som v dobrom rozpoložení a je to pre mňa výzva bežať pod 10 sekúnd na tomto mítingu za prítomnosti takých legiend, aké sem zavítali. Už som v aktuálnej sezóne zabehol čas 9,92, takže nemusí to byť neprekonateľná méta,“ povedal Baker.
Legendy svetovej atletiky a poprední pretekári aktuálneho ročníka dostali už vo štvrtok v priestoroch Radnice mesta historické poháre z P-T-S z 90. rokov, zaobalené v novom šate. Prevzali si ich aj slovenskí olympijskí víťazi v chôdzi Jozef Pribilinec a Matej Tóth. „Mám srdcový vzťah k tomuto podujatia, na ´Péteeske´ som vyrastal. Som rád, že tento míting prežil, nehľadiac na to, že sa organizuje teraz v Banskej Bystrici. Dôležité je, že sa organizuje a drží si svoju úroveň. Ja som dvakrát na tomto mítingu vyhral, práve v olympijskom roku 1988 v chôdzi na 10 km a potom v roku 1993 na 5 km. Atmosféru si veľmi dobre pamätám, bola výnimočná s množstvom divákov. Boli to pekné chvíle v tom čase. Vidím aj teraz zapálených ľudí pre šport a držím palce, aby im vydržal elán a nadšenie,“ uviedol Pribilinec, zlatý olympijský víťaz v chôdzi na 20 km zo Soulu 1988.
Olympijskému víťazovi v chôdzi na 50 km z Ria 2016 Tóthovi sa v novodobej ére mítingu P-T-S nepodarilo ani raz vyhrať chodeckú kratšiu disciplínu, aktuálne participuje na podujatí ako jeden z organizátorov. Pre TASR povedal: „Súťažil som na P-T-S v obnovenej edícii od roku 2016 a hneď som pochopil, že je to niečo výnimočné. Predtým som videl míting iba na televíznej obrazovke ako divák. Takéto podujatie slovenská atletika potrebuje. Mne sa vyhrať na tomto mítingu nepodarilo, predsa len trate na päť kilometrov či tri kilometre mne ako vytrvalcovi nevyhovovali. Navyše ma tie preteky zastihli vo fáze po zranení, či nie práve v najlepšej forme. Atmosféru som si však užil. Verím, že si ju užijú teraz aj diváci, keď do Banskej Bystrice zavítali svetové legendy atletiky. Sú to osobnosti, ktoré sme ako deti s otvorenými ústami sledovali a dnes sú na živo tu na Slovensku.“
Piatkový program sa začne už o 14.00 hodine a pôjde o národný program mítingu s oficiálnym označením TIPOS P-T-S. Od 16.00 hod do 16.45 hod. sa uskutočnia tri predsunuté disciplíny hlavného programu mítingu a o 17.45 je naplánované slávnostné otvorenie jubilejného 60. ročníka. Hlavný program bude prebiehať od 18.00 do 20.00 na štadióne VŠC Dukla, kde ponúknu svetové legendy atletiky svoje autogramy od 15.00 do 16.00 hodiny. V deň pretekov odhalia aj pamätnú tabuľu bývalému veliteľovi VŠC Dukla, poprednému slovenskému prekážkarovi Ivanovi Čiernemu.
