Piate priečky Zapletalovej, Balucha a Hrašnovej na mítingu v Maďarsku

Székesfehérvár 19. augusta (TASR) - Na 10. ročníku Gyulaiovho memoriálu v Székesfehérvári vybojovali slovenskí atléti tri piate priečky. Míting bol súčasťou seriálu World Continental Tour Gold.



Slovenská rekordérka na 400 m prekážok Emma Zapletalová skončila vo svojom prvom štarte na veľkom medzinárodnom mítingu piata v druhom najlepšom čase kariéry 56,68 sekundy. Za svojím národným maximom z nedávnych pretekov Budapešť Open zaostala len o 49 stotín. "S umiestením i s časom som vzhľadom na podmienky celkom spokojná," uviedla Zapletalová pre portál atletika.sk.



Piaty bol aj Matej Baluch na 400 m prekážok. Vo svojej premiére na veľkom medzinárodnom mítingu finišoval v silnej konkurencii časom 51,63 sekundy.



Slovenská rekordérka v hode kladivom Martina Hrašnová obsadila v kvalitnej konkurencii 10 atlétok 5. miesto výkonom 66,99 m z poslednej série. "S umiestnením som spokojná, veď všetky súperky predo mnou hodili v tomto roku omnoho viac ako ja. Dnes sme všetky dosť bojovali s vetrom. Do osmičky som postúpila naozaj len so šťastím, ak by som zostala na 60 metroch, asi by som to znášala ťažšie," uviedla Hrašnová.



V netradičnej súťaži piatich miešaných dvojíc v skoku do výšky skončilo slovenské duo Lukáš Beer – Tatiana Dunajská druhé s celkovým súčtom 386. Slovenské účinkovanie uzavrel trojskokan Tomáš Veszelka, ktorý v silnej konkurencii obsadil ôsmu priečku výkonom 16,37 m z tretej série. Informoval portál atletika.sk.