Forsterová po 55 rokoch vylepšila slovenský rekord na stovke

Míting P-T-S - 58. ročník (Banská Bystrica):



Muži:



100 m: 1. Ján VOLKO (SR) 10,21 s, 2. Jan Veleba (ČR) 10,27, 3. Adam Clayton (V. Brit.) 10,27, 4. Filip FEDERIČ 10,33,... 7. Samuel BELADIČ (obaja SR) 10,83



400 m prek.: 1. Kyron McMaster 47,28 s - rekord mítingu, 2. David Kendziera (USA) 48,95, 3. Dany Brandt (Švajč.) 49,25, 4. Matej BALUCH 49,82,... 7. Patrik DÖMÖTÖR (SR) 50,50, 8. Martin KUČERA (všetci SR) 51,15







Ženy:



100 m: 1. Shashalee Forbesová (Jam.) 11,10, 2. Boglárka Takácsová (Maď.) 11,19, 3. Viktória FORSTEROVÁ 11,26 - slovenský rekord,... 6. Monika WEIGERTOVÁ 11,51, 8. Agáta CELLEROVÁ (všetky SR) 11,94



100 m prek.: 1. Amber Hughesová (USA) 12,68 s, 2. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 12,82 - vyrovnaný slovenský rekord, 3. Luca Kozáková (Maď.) 12,82, 4. Stanislava ŠKVARKOVÁ 13,07, 8. Monika BAŇOVIĆOVÁ (obe SR) 13,62



400 m prek.: 1. Ayomide Folorunsová (Tal.) 54,44 s - rekord mítingu, 2. Noura Ennadiová (Mar.) 54,48, 3. Rebecca Sartoriová (Tal.) 55,07,... 5. Daniela LEDECKÁ 57,41, 6. Rebecca SLEZÁKOVÁ 59,60, 7. Rebeka ŽIBRITOVÁ (všetky SR) 60,42



kladivo: 1. Anita Wlodarczyková (Poľ.) 74,81 m, 2. Réka Gyurátzová (Maď.) 69,20, 3. Alexandra Tavernierová (Fr.) 68,32, 4. Martina HRAŠNOVÁ 66,91, 5. Veronika KAŃUCHOVÁ (obe SR) 66,80





Banská Bystrica 20. júla (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová po 55 rokoch vylepšila slovenský rekord v behu na 100 metrov. Na 58. ročníku atletického mítingu P-T-S dosiahla vo štvrtok čas 11,26 s a skončila tretia. Zvíťazila Jamajčanka Shashalee Forbesová, ktorá na banskobystrických Štiavničkách, kde sa podujatie konalo premiérovo, dosiahla výkon 11,10.Predchádzajúci slovenský rekord držala ešte od mexickej olympiády v roku 1968 Eva Glesková a mal hodnotu 11,29. Forsterová sa pritom v prebiehajúcej sezóne viac zameriava na 100 m prek. a v tejto disciplíne sa jej podarilo o pár desiatok minút neskôr vyrovnať svoj vlastný národný rekord, keď dobehla druhá za 12,82 s. Triumfovala Američanka Amber Hughesová časom 12,68 s.tešila sa Forsterová priamo na štadióne po dobehu stovky.Najkratší šprint mužov vyhral Ján Volko. Štvrtý muž z minuloročných ME si vylepšil sezónne maximum na 10,21 s.povedal najrýchlejší slovenský šprintér.Kyron McMaster z Britských panenských ostrovov zabehol štvrtý najlepší výkon na svete v behu na 400 m prek. v prebiehajúcej sezóne. Výkonom 47,28 s navyše po 29 rokoch vylepšil rekord míting. Ten predchádzajúci držal z roku 1994 Samuel Matete zo Zambie a mal hodnotu 48,24 s.Rýchlejšie v tejto sezóne bežali iba dvakrát svetový rekordér Karsten Warholm z Nórska (46,52 a 46,76) a Američan Rai Benjamin doma v Eugene (46,62). Po boku McMastersa si slovenský reprezentant Patrik Dömötör vylepšil osobný rekord na 50,50 a skončil siedmy. Ešte lepšie na tom bol Matej Baluch, ktorý obsadil 4. priečku za 49,82.vyjadril spokojnosť Baluch.Aj v ženskej kategórii padol dlhoročný rekord mítingu. Zvíťazila Talianka Ayomide Folorunsová časom 54,44 a na čele historických tabuliek podujatia nahradila Margaritu Ponomariovovú, ktorá ešte ako reprezentantka Sovietskeho zväzu zabehla v roku 1991 čas 54,68. Daniela Ledecká si vylepšila výkon sezóny na 57,41 a skončila piata.prezradila Ledecká.Poľka Anita Wlodarczyková podľa očakávania nenašla konkurenciu v súťaži kladivárok. Svetová rekordérka a najväčšia osobnosť mítingu triumfovala výkonom 74,81 m a svoje sezónne maximum si vylepšila o viac ako tri metre. Už 37-ročná Wlodarczyková sa pokúsi na augustovom šampionáte v Budapešti získať piaty titul majsterky sveta. Predchádzajúce dve MS pritom pre zranenia vynechala, minuloročné v Eugene po incidente so zlodejom auta. V prebiehajúcom ročníku hodila najďalej pred mesiacom v Poznani a to 71,73 m.Ani jednej z dvojice v tejto sezóne vyrovnaných Sloveniek sa nepodarilo vylepšil najlepší výkon sezóny. Martina Hrašnová obsadila štvrtú priečku výkonom 66,91, Veronika Kaňuchová skončila hneď za ňou, keď vrhla 66,80. Obe v tejto sezóne pritom prehodili hranicu 69 m.Súťaž v kladive mužov podľa očakávania vyhral Ukrajinec Mychajlo Kochan. Štvrtý muž súťaže pod piatimi kruhmi v Tokiu dosiahol výkon 77,50 m. Slovenský reprezentant Marcel Lomnický si vylepšil sezónne maximum na 72,54 a skončil na 5. mieste.